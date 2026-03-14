Квартира за іпотекою — коли банк може виселити з житла

Коли банк може забрати іпотечну квартиру.

Іпотека — це довгостроковий житловий кредит, під який квартира або будинок передаються банку в заставу. Якщо позичальник перестає виконувати свої зобов’язання і не сплачує кредит, банк отримує право виселити вас з цього житла.

Фактично це означає, що квартира може бути продана для погашення боргу, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "АРЕС".

Як банк може виселити з іпотечної квартири

Зазвичай банк діє за одним із трьох сценаріїв:

Йде до суду. Звертається до нотаріуса за виконавчим написом. Переоформлює право власності на себе (якщо це прописано в договорі).

Куди виселяють з іпотечної квартири

Після того, як банк став власником, він надсилає вам "лист щастя" з вимогою звільнити приміщення протягом місяця. Якщо ви ігноруєте вимогу — починається судова тяганина про примусове виселення. І ось тут вилазять нюанси, на яких банківські юристи часто "спотикаються".

Українське законодавство, зокрема Житловий кодекс, в цьому питанні досить соціальне (іноді навіть занадто). Основне правило: якщо людину виселяють, їй мають надати інше житло.

Причому не просто "якусь кімнату", а конкретне приміщення, номер якого має бути вказаний прямо в рішенні суду.

Але є велике "але":

якщо ви купили квартиру за кредитні гроші, вас можуть виселити "в нікуди" або в тимчасовий фонд (якого в більшості міст просто не існує);

якщо ж ви заклали в іпотеку квартиру, яка вже була вашою (наприклад, брали кредит на бізнес під заставу житла), — виселити вас без надання іншого постійного житла практично неможливо.

Висновок Верховного суду про виселення

Мало хто знає, але навіть те, як саме ви купували житло, може стати рятівним кругом. Є справа №295/4514/16-ц — там Верховний суд став на бік позичальника лише тому, що той купив за кредит не всю квартиру, а 3/4 її частини.

Логіка суду залізна: оскільки за кредитні кошти придбана не вся нерухомість, норма про виселення "без надання іншого житла" не працює.

Це чудовий приклад того, як одна дрібна деталь у договорі ламає всю стратегію банку.

Що важливо знати позичальникам

Якщо банк вже стукає у двері, перше, що треба перевірити — це статус майна. Чи вся квартира була профінансована банком? Чи є серед мешканців діти або особи з інвалідністю? Чи дотримано процедуру повідомлення?

Банк розраховує на те, що ви здастеся добровільно. Але практика показує: знання тонкощів Житлового кодексу та свіжих позицій Верховного Суду дозволяє роками захищати право на дах над головою.

