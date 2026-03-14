Банк может забирать ипотечную квартиру — в каких случаях выселяют

Ипотека позволяет приобрести собственную квартиру в кредит на длительный срок, однако до полного расчета оно остается в залоге банка. Это серьезное обязательство, ведь в случае систематических задержек с выплатами у банка есть законное право изъять недвижимость для погашения долга.

Фактически это означает, что квартира может быть продана для погашения долга, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "АРЕС".

Читайте также:

Как банк может выселить из ипотечной квартиры

Обычно банк действует по одному из трех сценариев:

Идет в суд. Обращается к нотариусу за исполнительной надписью. Переоформляет право собственности на себя (если это прописано в договоре).

Куда выселяют из ипотечной квартиры

После того, как банк стал собственником, он присылает вам "письмо счастья" с требованием освободить помещение в течение месяца. Если вы игнорируете требование — начинается судебная тяжба о принудительном выселении. И вот тут вылезают нюансы, на которых банковские юристы часто "спотыкаются".

Украинское законодательство, в частности Жилищный кодекс, в этом вопросе достаточно социальное (иногда даже слишком). Основное правило: если человека выселяют, ему должны предоставить другое жилье.

Причем не просто "какую-то комнату", а конкретное помещение, номер которого должен быть указан прямо в решении суда.

Но есть большое "но":

если вы купили квартиру за кредитные деньги, вас могут выселить "в никуда" или во временный фонд (которого в большинстве городов просто не существует);

если же вы заложили в ипотеку квартиру, которая уже была вашей (например, брали кредит на бизнес под залог жилья), — выселить вас без предоставления другого постоянного жилья практически невозможно.

Вывод Верховного суда о выселении

Мало кто знает, но даже то, как именно вы покупали жилье, может стать спасательным кругом. Есть дело №295/4514/16-ц — там Верховный суд встал на сторону заемщика только потому, что тот купил за кредит не всю квартиру, а 3/4 ее части.

Логика суда железная: поскольку за кредитные средства приобретена не вся недвижимость, норма о выселении "без предоставления другого жилья" не работает.

Это отличный пример того, как одна мелкая деталь в договоре ломает всю стратегию банка.

Что важно знать заемщикам

Если банк уже стучится в дверь, первое, что надо проверить — это статус имущества. Вся ли квартира была профинансирована банком? Есть ли среди жильцов дети или лица с инвалидностью? Соблюдена ли процедура уведомления?

Банк рассчитывает на то, что вы сдадитесь добровольно. Но практика показывает: знание тонкостей Жилищного кодекса и свежих позиций Верховного Суда позволяет годами защищать право на крышу над головой.

Как сообщалось, в состоянии развода эмоции часто мешают трезво оценить ситуацию, однако наличие общей ипотеки требует исключительно прагматичного подхода. Ошибочно думать, что юридическая ответственность за кредит или право собственности на жилье зависят только от того, чья подпись стоит в банковском договоре. На практике этот узел затягивается гораздо туже, чем кажется на первый взгляд.

Также мы рассказывали, что многие ошибочно считают, что ипотечная квартира принадлежит банку до полного расчета, хотя юридически вы становитесь собственником сразу после покупки, пусть и с определенными ограничениями. Подарить такую недвижимость вполне реально, однако это не удастся сделать "тайком", ведь согласие банка является обязательным условием сделки.