Головна Ринок нерухомості Квартира в іпотеці — чи можна подарувати нерухомість у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 11:22
Квартира в іпотеці — які умови для дарування нерухомості у 2026 році
Жінка з документами. Фото: Freepik

Коли ми чуємо слово "іпотека", здається, що квартира повністю належить банку, поки не виплачено останню гривню. Насправді ви вже є власником, але ваше право розпоряджатися житлом обмежене. 

Подарувати таку квартиру можна, проте це не "сюрприз", який можна зробити потайки від кредитора, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про іпотеку".

Читайте також:

"Іпотекодавець має право відчужувати предмет іпотеки лише за згодою іпотекодержателя, якщо інше не встановлено іпотечним договором", — зазначено у статті 9 документу.

Фактично без письмового дозволу нотаріус не посвідчить дарчу. Для банку квартира є гарантією повернення коштів, тому він перевіряє ризики перед тим, як погодитися на зміну власника.

Згода банку на дарування іпотечної квартири

Найскладніше отримати позитивне рішення кредитора. Банк оцінює, чи не погіршиться його становище після зміни власника.

Найчастіше погодження можливе у таких випадках:

  • новий власник бере на себе кредитні зобов’язання;
  • одночасно з даруванням погашається частина боргу;
  • фінансовий стан обдарованого підтверджений документально.

Без цього ризик відмови досить високий.

Що переходить до нового власника

Водночас дарування не знімає заставу. Стаття 23 Закону України "Про іпотеку" передбачає, що особа, до якої перейшло право власності, набуває статус іпотекодавця та несе всі обов’язки за договором.

Іншими словами, разом із правом власності нова особа отримує і відповідальність за кредит. Якщо виплати припиняться, банк матиме право звернути стягнення вже на її майно.

Податки при даруванні нерухомості

Не забувайте про фінансову сторону. Якщо ви даруєте квартиру родичу першого або другого ступеня споріднення (діти, батьки, чоловік/дружина, рідні брати/сестри), ставка податку становить 0%. 

Проте послуги нотаріуса, оцінка майна та банківські комісії за переоформлення договору все одно ляжуть на ваші плечі.

Іпотека в Україні

Як розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE, уряд працює над довгостроковою моделлю іпотечного кредитування, яка має залучити не лише бюджетні кошти. 

"Ми зараз створюємо довгострокову програму іпотечного кредитування житла, яка стане рушійною силою розвитку фондового ринку", — пояснив політик.

За оцінками влади, державний бюджет самостійно не здатний покрити потребу в житловому кредитуванні, оскільки необхідні витрати можуть перевищити трильйон гривень.

Як повідомлялось, раніше іпотека суттєво била по кишені порівняно з орендою, проте у 2026 році цей розрив практично зник. Завдяки програмі "єОселя" щомісячний платіж за власну "одиничку" в багатьох містах тепер цілком співмірний з вартістю винайму житла, а подекуди навіть вигідніший.

Також хоча єОселя допомогла багатьом сім'ям отримати власні квадратні метри, пошук відповідної квартири часто стає справжнім випробуванням. Чимало покупців опускають руки після відмов банку, оскільки навіть при дотриманні офіційних правил існують приховані нюанси, про які не пишуть на сайті програми.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
