Кредиты по программе "єОселя" — какая средняя сумма ипотеки в ноябре 2025 года

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года средняя сумма кредита по государственной программе "єОселя" достигла 1,68 млн грн, тогда как средняя стоимость жилья — от 1,9 млн грн.

Как сообщила начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана, при оформлении кредита на такую сумму платеж может составлять от 11,2 до 16,8 тысяч гривен, в зависимости от ставки. С каждым месяцем он уменьшается.

Реклама

Читайте также:

Основными условиями для одобрения являются официальный доход и положительная кредитная история. Чаще всего отказы случаются из-за низкой платежеспособности или старых долгов.

Кто берет ипотеку по программе "єОселя"

Типичный участник программы — мужчина в возрасте 26-45 лет, женатый, с детьми, имеющий стабильный доход более 40 тыс. грн в месяц.

Около 80% кредитов оформляются на 1-2-комнатные квартиры до 73 кв. м.

По словам Лычаной, наибольший интерес мы наблюдаем у молодых семей, которые стремятся к собственному пространству.

Как оформить ипотеку через єОселю

Процесс получения льготного кредита остается простым:

Подать заявку через портал "Дія", указав доход и параметры жилья. Дождаться предварительного одобрения и предложений от банков. В течение 30 дней выбрать банк и недвижимость.

На вторичном рынке действуют ограничения по возрасту дома, зато приобрести жилье на первичном рынке проще — перечень аккредитованных новостроек доступен на сайтах банков и "Укрфинжитла".

Специальные условия для ВПЛ в программе "єОселя"

С сентября для внутренне перемещенных лиц действуют новые компенсационные механизмы. Государство может возмещать:

до 70% первого взноса;

до 70% ежемесячного платежа в течение года (до 150 тыс. грн);

до 40 тыс. грн сопутствующих расходов.

Спрос на первичное жилье через єОселю

По итогам трех кварталов 2025 года доля покупки новостроек в рамках программы превысила 44%.

В программе участвуют более 100 девелоперов, реализующих более 260 жилых проектов.

"Новостройки привлекают не только ценой, но и современными стандартами безопасности и энергоэффективности", — подчеркивает Лычана.

По ее словам, преимущества покупки жилья на первичном рынке очевидны:

более низкая цена на этапе строительства;

двойная проверка девелопера банком и "Укрфинжитлом";

современные энергосберегающие решения;

наличие укрытий, автономных систем и комфортной инфраструктуры.

"Программа "єОселя" продолжает развиваться, открывая путь к собственному жилью тысячам украинских семей. Эта инициатива не просто о кредитах — она об уверенности в завтрашнем дне",— заключает Лычана.

Как сообщалось, тысячи украинцев воспользовались государственной программой "єОселя" для приобретения собственного жилья. Однако, существует ошибочное мнение, что аккредитация застройщика банком автоматически гарантирует полную безопасность сделки. Эта опасная иллюзия может привести к значительным финансовым рискам для покупателей.

Также мы рассказывали, что єОселя теперь доступна для более широкого круга граждан. В частности, к участникам привлекли работников Укрзализныци, которые были вынуждены покинуть свое жилье в результате боевых действий.