Чи потрібно оформлювати кадастровий номер на будинок — правила у у 2025 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

Питання кадастрового номеру часто виникає у власників приватних будинків, особливо перед купівлею, продажем чи будь-якими юридичними діями з нерухомістю. Але важливо розуміти, що кадастровий номер стосується не дому, а саме земельної ділянки, на якій він розташований.

Це унікальний код, що дозволяє державі офіційно зафіксувати місцезнаходження, межі та характеристики ділянки, наголошують фахівці землевпорядної організації "Київські землі".

Реклама

Читайте також:

Що дає кадастровий номер на земельну ділянку

Кадастровий номер фактично виконує роль ідентифікатора серед мільйонів інших ділянок. Він показує, що держава визнає існування саме цієї землі з конкретними межами й параметрами.

Після внесення до Державного земельного кадастру (ДЗК) ділянка отримує офіційний опис, координати та правовий статус. Саме це забезпечує можливість повноцінно розпоряджатися землею.

"У більшості випадків кадастровий номер присвоюється на всю ділянку під будинком та господарськими спорудами. Неможливо оформити номер на окрему частину землі, якщо вона не оформлена як окреме домоволодіння", — зазначають експерти.

Як отримати кадастровий номер на ділянку під будинком

Процедура оформлення достатньо проста. Власнику потрібно звернутися до землевпорядної організації та подати необхідні документи. У стандартний пакет входять:

технічна документація на земельну ділянку;

документи про право власності на будинок;

документи власника.

Землевпорядники проводять вимірювання, формують технічний файл та подають інформацію до ДЗК.

Чому важливо мати кадастровий номер на землю

Відсутність кадастрового номеру створює значні юридичні та практичні проблеми. Насамперед ділянка формально не існує для державних реєстрів, що унеможливлює будь-які офіційні дії з нею.

Типові наслідки включають:

неможливість укласти договір купівлі продажу чи дарування;

неможливість отримати дозвіл на будівництво або реконструкцію;

відсутність доступу до державних послуг, що потребують кадастрових даних;

складність юридичного захисту меж у разі спорів.

Які виникають труднощі без кадастрового номеру

Окрема небезпека полягає у ризику появи накладок у кадастрі. База даних постійно наповнюється, і з часом простір для нових ділянок зменшується. У таких умовах нерідко трапляються ситуації, коли державні реєстратори помилково фіксують інші ділянки на сусідніх територіях. У подальшому це може вимагати судового скасування помилкових записів.

"Також порожнє місце в кадастрі відкриває можливості для незаконних дій недоброчесних реєстраторів. Тому ризик захоплення землі або об’єктів на ній залишається високим", — констатують фахівці

Як повідомлялось, з 1 жовтня 2025 року в Україні набули чинності нові правила сплати за землю при купівлі або продажу будинку. Ці зміни усунули колишню плутанину, чітко розмежувавши фінансові обов'язки між старим і новим власниками нерухомості.

Також ми розповідали, що хоча договори оренди землі в Україні зазвичай укладаються на 7-10 років, існує можливість їхнього дострокового розірвання. Це стає актуальним, коли орендар порушує умови угоди, наприклад, не сплачує орендну плату або завдає шкоди орендованій ділянці. У таких ситуаціях власник землі може законно ініціювати припинення дії договору.