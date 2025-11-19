Нужно ли оформлять кадастровый номер на дом — правила в 2025 году

Кадастровый номер на дом — нужно ли делать в 2025 году
Вопрос кадастрового номера часто возникает у владельцев частных домов, особенно перед покупкой, продажей или любыми юридическими действиями с недвижимостью. Но важно понимать, что кадастровый номер касается не дома, а именно земельного участка, на котором он расположен.
Это уникальный код, позволяющий государству официально зафиксировать местонахождение, границы и характеристики участка, отмечают специалисты землеустроительной организации "Киевские земли".
Что дает кадастровый номер на земельный участок
Кадастровый номер фактически выполняет роль идентификатора среди миллионов других участков. Он показывает, что государство признает существование именно этой земли с конкретными границами и параметрами.
После внесения в Государственный земельный кадастр (ГЗК) участок получает официальное описание, координаты и правовой статус. Именно это обеспечивает возможность полноценно распоряжаться землей.
"В большинстве случаев кадастровый номер присваивается на весь участок под домом и хозяйственными постройками. Невозможно оформить номер на отдельную часть земли, если она не оформлена как отдельное домовладение", — отмечают эксперты.
Как получить кадастровый номер на участок под домом
Процедура оформления достаточно проста. Владельцу нужно обратиться в землеустроительную организацию и подать необходимые документы. В стандартный пакет входят:
- техническая документация на земельный участок;
- документы о праве собственности на дом;
- документы собственника.
Землеустроители проводят измерения, формируют технический файл и подают информацию в ГЗК.
Почему важно иметь кадастровый номер на землю
Отсутствие кадастрового номера создает значительные юридические и практические проблемы. Прежде всего участок формально не существует для государственных реестров, что делает невозможным любые официальные действия с ним.
Типичные последствия включают:
- невозможность заключить договор купли-продажи или дарения;
- невозможность получить разрешение на строительство или реконструкцию;
- отсутствие доступа к государственным услугам, требующим кадастровых данных;
- сложность юридической защиты границ в случае споров.
Какие возникают трудности без кадастрового номера
Отдельная опасность заключается в риске появления накладок в кадастре. База данных постоянно наполняется, и со временем пространство для новых участков уменьшается. В таких условиях нередко случаются ситуации, когда государственные регистраторы ошибочно фиксируют другие участки на соседних территориях. В дальнейшем это может потребовать судебной отмены ошибочных записей.
"Также пустое место в кадастре открывает возможности для незаконных действий недобросовестных регистраторов. Поэтому риск захвата земли или объектов на ней остается высоким", — констатируют специалисты
Как сообщалось, с 1 октября 2025 года в Украине вступили в силу новые правила уплаты за землю при покупке или продаже дома. Эти изменения устранили прежнюю путаницу, четко разграничив финансовые обязанности между старым и новым владельцами недвижимости.
Также мы рассказывали, что хотя договоры аренды земли в Украине обычно заключаются на 7-10 лет, существует возможность их досрочного расторжения. Это становится актуальным, когда арендатор нарушает условия соглашения, например, не платит арендную плату или наносит ущерб арендованному участку. В таких ситуациях собственник земли может законно инициировать прекращение действия договора.
