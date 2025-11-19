Видео
Україна
Дата публикации 19 ноября 2025 12:22
обновлено: 14:28
Нужно ли оформлять кадастровый номер на дом — правила в 2025 году
Частный дом. Фото: Freepik

Вопрос кадастрового номера часто возникает у владельцев частных домов, особенно перед покупкой, продажей или любыми юридическими действиями с недвижимостью. Но важно понимать, что кадастровый номер касается не дома, а именно земельного участка, на котором он расположен.

Это уникальный код, позволяющий государству официально зафиксировать местонахождение, границы и характеристики участка, отмечают специалисты землеустроительной организации "Киевские земли".

Читайте также:

Что дает кадастровый номер на земельный участок

Кадастровый номер фактически выполняет роль идентификатора среди миллионов других участков. Он показывает, что государство признает существование именно этой земли с конкретными границами и параметрами.

После внесения в Государственный земельный кадастр (ГЗК) участок получает официальное описание, координаты и правовой статус. Именно это обеспечивает возможность полноценно распоряжаться землей.

"В большинстве случаев кадастровый номер присваивается на весь участок под домом и хозяйственными постройками. Невозможно оформить номер на отдельную часть земли, если она не оформлена как отдельное домовладение", — отмечают эксперты.

Как получить кадастровый номер на участок под домом

Процедура оформления достаточно проста. Владельцу нужно обратиться в землеустроительную организацию и подать необходимые документы. В стандартный пакет входят:

  • техническая документация на земельный участок;
  • документы о праве собственности на дом;
  • документы собственника.

Землеустроители проводят измерения, формируют технический файл и подают информацию в ГЗК.

Почему важно иметь кадастровый номер на землю

Отсутствие кадастрового номера создает значительные юридические и практические проблемы. Прежде всего участок формально не существует для государственных реестров, что делает невозможным любые официальные действия с ним.

Типичные последствия включают:

  • невозможность заключить договор купли-продажи или дарения;
  • невозможность получить разрешение на строительство или реконструкцию;
  • отсутствие доступа к государственным услугам, требующим кадастровых данных;
  • сложность юридической защиты границ в случае споров.

Какие возникают трудности без кадастрового номера

Отдельная опасность заключается в риске появления накладок в кадастре. База данных постоянно наполняется, и со временем пространство для новых участков уменьшается. В таких условиях нередко случаются ситуации, когда государственные регистраторы ошибочно фиксируют другие участки на соседних территориях. В дальнейшем это может потребовать судебной отмены ошибочных записей.

"Также пустое место в кадастре открывает возможности для незаконных действий недобросовестных регистраторов. Поэтому риск захвата земли или объектов на ней остается высоким", — констатируют специалисты

Как сообщалось, с 1 октября 2025 года в Украине вступили в силу новые правила уплаты за землю при покупке или продаже дома. Эти изменения устранили прежнюю путаницу, четко разграничив финансовые обязанности между старым и новым владельцами недвижимости.

Также мы рассказывали, что хотя договоры аренды земли в Украине обычно заключаются на 7-10 лет, существует возможность их досрочного расторжения. Это становится актуальным, когда арендатор нарушает условия соглашения, например, не платит арендную плату или наносит ущерб арендованному участку. В таких ситуациях собственник земли может законно инициировать прекращение действия договора.

земля недвижимость документы дом собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
