Як припинити договір оренди землі, якщо у ділянки два власники — правила та нюанси у 2025 році

Люди у полі. Фото: Freepik

Здається, що оформлення оренди землі — проста справа. Підписав договір, передав ділянку в користування — і все. Але ситуація різко ускладнюється, коли у землі два або більше власників. Такий випадок доволі поширений після спадкування чи купівлі.

Такий пай перебуває у спільній сумісній або спільній частковій власності, зазначає експерт "Земельного фонду України" Сергій Коновалов.

У першому випадку частки не визначені, у другому — кожен знає, скільки відсотків йому належить. Для передачі в оренду потрібна згода всіх співвласників. Тому виникає питання: що робити, якщо один співвласник хоче припинити оренду, а інший — проти?

Проблема оренди землі з кількома власниками

Закон не дозволяє передавати в оренду частку у праві власності на землю. Об’єктом оренди може бути лише цілісна ділянка, яка має кадастровий номер і зареєстрована як окрема одиниця.

"Багато хто думає: 'Мені належить 50%, я сам вирішу, що з ними робити!' На жаль, із землею це не працює. Закон не дозволяє оренду частки. Орендувати чи розірвати договір можна лише щодо всієї ділянки", — пояснює Коновалов.

Тобто один співвласник не має права в односторонньому порядку скасувати договір, якщо інший не погоджується.

Як припинити договір оренди землі за згодою

Найпростіший шлях — це діалог. Якщо співвласники знаходять спільне рішення, вони можуть разом звернутися до орендаря і підписати додаткову угоду про розірвання.

Цей варіант найменш конфліктний і дозволяє уникнути судових витрат, втрати часу та зіпсованих відносин.

Як припинити договір оренди землі через суд

Коли згоди досягти не вдається, у хід ідуть юридичні механізми. Один зі співвласників має право подати позов до суду.

Причинами для звернення можуть бути:

відмова іншого співвласника розірвати договір;

порушення орендарем умов користування землею;

несплата орендної плати;

засмічення чи використання ділянки не за призначенням.

Суд може розірвати договір, якщо будуть доведені обґрунтовані підстави.

Як припинити договір оренди землі після поділу

Інший шлях — поділ у натурі. У результаті кожен співвласник отримує окрему ділянку з власним кадастровим номером. Це відкриває нові можливості: власник самостійно вирішує, чи здавати свою землю в оренду, чи обробляти її самостійно.

Однак поділ вимагає часу, витрат на землевпорядні роботи і може стати окремим джерелом конфліктів.

Чи реально швидко припинити оренду землі з кількома власниками

Реальність показує, що такий процес не завжди простий.

"Припинити договір оренди землі, коли у неї кілька власників — можна, але це процес не завжди швидкий і простий. Головне — діяти в межах закону, мати чітку позицію і не покладатися тільки на емоції", — наголошує Коновалов.

Таким чином, швидкість і результативність залежить від того, чи готові співвласники домовлятися. Якщо ні — залишається суд або поділ ділянки.

