Оренда квартир у Польщі — які нові правила планує держава

У Польщі готуються важливі рішення щодо короткострокової оренди квартир, яка останні роки активно розвивалася на тлі туристичного зростання. Держава прагне встановити чіткі правила та повернути контроль громадам.

За задумом авторів законопроєкту, кожне помешкання, що здається подобово, має пройти реєстрацію та отримати окремий номер, повідомляє "Польське радіо".

Без нього розміщувати оголошення на онлайн-платформах стане неможливо.

Міністерка фінансів і регіональної політики Катажина Пелчинська-Наленч пояснила, що нова модель має врівноважити інтереси власників, туристичної галузі та місцевих мешканців.

"Ми хочемо, аби був створений реєстр цього виду оренди, а також повернути суб’єктність громадам. Саме на цей аспект влада робить особливий акцент", — зазначила вона.

Які обмеження пропонують у Польщі щодо оренди житла

Законопроєкт партії "Польща 2050" передбачає, що орендодавцю більше не вистачить лише розмістити оголошення.

Потрібно буде отримати погодження:

від житлової спільноти або об’єднання мешканців;

від відповідної гміни;

від місцевої адміністрації міста чи повіту.

Лише після цього діяльність з оренди вважатиметься законною. Такий підхід, за словами міністерки, дозволить громадам реагувати на ситуацію у власних районах та враховувати інтереси жителів.

"Рішення також мають ухвалювати органи місцевого самоврядування згідно з економічними інтересами та волею громади", — наголосила Пелчинська-Наленч.

Як працюватиме новий реєстр подобової оренди

Реєстр стане основним механізмом контролю. Квартира, яка не має індивідуального номера, не з'явиться ні на Airbnb, ні на інших онлайн-платформах. Це фактично виводить з тіні частину ринку й ускладнює діяльність нелегальних орендодавців.

Новий порядок має забезпечити:

більшу прозорість для податкових органів;

кращу безпеку туристів;

зниження конфліктів між мешканцями та власниками квартир;

можливість громади впливати на кількість туристичного житла у конкретному районі.

За оцінками держави, кількість квартир, які здаються короткостроково, становить приблизно 40-100 тисяч. Це великий сегмент ринку, що вже кілька років формує ціни на житло у популярних містах.

У перспективі влада розраховує створити модель, у якій короткострокова оренда лишається важливою частиною туризму, але працює під контролем громади, а не лише власника.

