Хто має право на квартиру після смерті власника — правила у 2026 році

Коли йде з життя близька людина, питання даху над головою стає не лише емоційним, а й гострим юридичним викликом. Але українське законодавство вимагає офіційного оформлення спадщини через нотаріуса: житло не переходить "автоматично" — за нього треба заявити.

Без подачі заяви житло може залишитися без спадкоємця, навіть якщо родичі фактично проживають у ньому, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Сергія Лисенко.

Оформлення спадщини за заповітом

Якщо власник заздалегідь подбав про майбутнє і склав заповіт, ситуація виглядає простішою. Відповідно до статті 1223 Цивільного кодексу України, "право на спадкування мають особи, визначені у заповіті". Це можуть бути не лише родичі, а й друзі чи навіть організації.

Проте закон захищає вразливих: незалежно від змісту заповіту, неповнолітні діти та непрацездатні близькі мають право на обов’язкову частку.

Черга на спадкування квартири за законом

Якщо ж паперів немає, майно ділиться за "чергами" спорідненості. У 2026 році діє п’ять черг. Першими у списку є діти, батьки та офіційне подружжя.

"У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця... той з подружжя, який його пережив, та батьки", — сказано у статті 1261 ЦК України.

Якщо представників першої черги немає, право переходить до братів, сестер, дідусів та бабусь.

Проживання в квартирі без прописки після смерті власника

Часто виникає питання: "Я жив тут роками, чи можу залишитися?". Факт проживання не робить вас власником миттєво. Четверта черга спадкування включає осіб, які проживали з померлим однією сім’єю не менше п’яти років. Але це потрібно доводити в суді.

Важливо пам'ятати про термін у 6 місяців для подачі заяви нотаріусу. Якщо ви просто "сидите в квартирі" і не йдете до фахівця, згідно зі ст. 1272 ЦК України, ви вважатиметеся таким, що не прийняв спадщину.

Права на неприватизоване житло після смерті мешканця

Тут ситуація найскладніша. Державне житло не входить до спадкової маси. Право на проживання в ньому зберігають лише ті, хто був офіційно зареєстрований ("прописаний") на момент смерті основного наймача.

Родичі "з вулиці" успадкувати такі стіни не зможуть, якщо приватизація не була розпочата за життя власника.

Раніше ми розповідали, кого можуть виселити з квартири у 2026 році. А також, хто може приватизувати державне житло.