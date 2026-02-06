Відео
Головна Ринок нерухомості Кого можуть виселити з квартири у 2026 році — деталі

Кого можуть виселити з квартири у 2026 році — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 06:12
Кого можуть виселити з житла в Україні — правила у 2026 році
Люди серед коробок. Фото: Freepik

У 2026 році питання збереження житла стало критично важливим для багатьох українців. Держава зберігає базові гарантії, але водночас посилює контроль за виконанням фінансових і договірних зобов’язань. Сам факт реєстрації або проживання більше не є абсолютним захистом. 

Вирішальним стає дотримання закону та наявність судового рішення, повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на законодавство України.

Читайте також:

Виселення за борги по комунальних послугах 2026

Усі бояться, що за несплату світла чи води заберуть квартиру. Насправді закон на вашому боці, якщо борг не "космічний".

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження",  єдине житло не мають права чіпати, поки сума боргу менша за 20 мінімалок — у 2026 році цей поріг складає 172 940 грн.

Проте є кілька "але", про які часто забувають:

  1. Якщо у вас є інша нерухомість або авто, їх заарештують набагато швидше, навіть за борг у 20-30 тисяч.
  2. Постійне ігнорування рахунків лише розкручує маховик виконавчої служби, і тоді розблокувати рахунки буде важче, ніж сплатити сам борг.

Підстави для виселення з орендованого житла

Якщо ви знімаєте житло, забудьте про "ми домовилися на словах". Тільки офіційний договір дає реальний захист. Власник не може просто змінити замки, поки ви на роботі. 

Згідно з Цивільним кодексом (ст. 825), виселити вас через суд за несплату можуть лише тоді, коли ви заборгували за пів року. 

Хоча, якщо ви псуєте меблі або влаштували в квартирі склад, терпіти вас 6 місяців ніхто не зобов'язаний — можуть виселити раніше.

Раніше ми розповідали, кого з українців не мають права виселити з житла у 2026 році. А також про права прописаної людини у квартирі.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
