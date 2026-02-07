Видео
Главная Рынок недвижимости Кто получит квартиру после смерти хозяина — что надо знать украинцам

Кто получит квартиру после смерти хозяина — что надо знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 06:12
Кто имеет право на квартиру после смерти владельца — правила в 2026 году
Мужчина и женщина с документами. Фото: Freepik

Когда уходит из жизни близкий человек, вопрос крыши над головой становится не только эмоциональным, но и острым юридическим вызовом. Но украинское законодательство требует официального оформления наследства через нотариуса: жилье не переходит "автоматически" — за него надо заявить.

Без подачи заявления жилье может остаться без наследника, даже если родственники фактически проживают в нем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Сергея Лысенко.



Оформление наследства по завещанию

Если собственник заранее позаботился о будущем и составил завещание, ситуация выглядит проще. В соответствии со статьей 1223 Гражданского кодекса Украины, "право на наследование имеют лица, определенные в завещании". Это могут быть не только родственники, но и друзья или даже организации.

Однако закон защищает уязвимых: независимо от содержания завещания, несовершеннолетние дети и нетрудоспособные близкие имеют право на обязательную долю.

Очередь на наследование квартиры по закону

Если же бумаг нет, имущество делится по "очередям" родства. В 2026 году действует пять очередей. Первыми в списке есть дети, родители и официальные супруги.

"В первую очередь право на наследование по закону имеют дети наследодателя... тот из супругов, который его пережил, и родители", — сказано в статье 1261 ГК Украины.

Если представителей первой очереди нет, право переходит к братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам.

Проживание в квартире без прописки после смерти владельца

Часто возникает вопрос: "Я жил здесь годами, могу ли остаться?". Факт проживания не делает вас владельцем мгновенно. Четвертая очередь наследования включает лиц, которые проживали с умершим одной семьей не менее пяти лет. Но это нужно доказывать в суде.

Важно помнить о сроке в 6 месяцев для подачи заявления нотариусу. Если вы просто "сидите в квартире" и не идете к специалисту, согласно ст. 1272 ГК Украины, вы будете считаться не принявшим наследство.

Права на неприватизированное жилье после смерти жильца

Здесь ситуация самая сложная. Государственное жилье не входит в наследственную массу. Право на проживание в нем сохраняют лишь те, кто был официально зарегистрирован ("прописан") на момент смерти основного нанимателя.

Родственники "с улицы" унаследовать такие стены не смогут, если приватизация не была начата при жизни владельца.

Ранее мы рассказывали, кого могут выселить из квартиры в 2026 году. А также, кто может приватизировать государственное жилье.

жилье наследство квартира собственность документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
