Головна Ринок нерухомості Приватизація в Україні — хто може оформити у власність державне житло

Приватизація в Україні — хто може оформити у власність державне житло

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 20:08
Приватизація державного житла в Україні — хто має право оформити
Жінка підписує документи. Фото: Freepik

В Україні приватизація державного житла залишається реальною можливістю для громадян, які фактично проживають у квартирах, будинках або кімнатах у гуртожитках державної чи комунальної форми власності. Водночас держава вже задала новий вектор житлової політики, і чинні правила мають обмежений строк дії.

Як зазначили у Міністерстві розвитку громад та території, через рік після завершення воєнного стану закон про приватизацію державного житлового фонду втратить чинність.

Відповідні зміни передбачені прийнятим законом №12377, який змінює підхід до управління житловим фондом. Це не означає, що право власності заберуть, але процедуру точно переглянуть, і навряд чи вона стане простішою чи безплатною.

Хто має право на приватизацію житла

Право на приватизацію мають громадяни України, які постійно проживають у державному або комунальному житлі на законних підставах.

Йдеться не лише про квартири, а й про окремі будинки, кімнати у гуртожитках чи комунальні квартири.

Як приватизувати державне житло

Процедура приватизації залишається стандартною та складається з кількох послідовних кроків:

  1. Візит до органу приватизації. Йдіть до місцевої адміністрації або ЦНАПу. Там вам видадуть конкретний перелік паперів саме для вашого району.
  2. Збір "паперової бази". Головне тут — підтвердити, що ви проживаєте там законно, та зібрати довідки про склад сім’ї.
  3. Очікування та перевірка. Чиновники перевірять кожен метр вашої площі. Якщо все окей — отримаєте заповітне рішення.
  4. Фінальний акорд. Свідоцтво на руках — це добре, але це ще не фініш. Обов’язково зареєструйте право власності в держреєстрі. Тільки після того, як ваше прізвище з'явиться в електронній базі, ви станете повноправним власником.

 

Приватизація в Україні — хто може оформити у власність державне житло - фото 1
Як приватизувати державне житло. Графіка: mindev.gov.ua

Для чого потрібна приватизація житла

Якщо ви досі живете за договором найму, ви фактично не є господарем своїх квадратних метрів. Без приватизації ви не зможете:

  • залишити квартиру у спадок дітям;
  • офіційно здати її в оренду та мати юридичний захист;
  • вільно продати житло, щоб купити щось краще.

Ба більше, зараз у будинках активно створюються ОСББ. Щоб мати реальний голос у прийнятті рішень щодо власного під’їзду чи даху, ви повинні бути власником, а не просто мешканцем.

Раніше ми розповідали, чи можливо військовим приватизувати службову квартиру. А також, як продати будинок, який розташований на неприватизованій землі.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
