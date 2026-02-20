Кому з українців терміново потрібно зареєструвати житло — деталі

Кому потрібно зареєструвати нерухомість. Фото: Freepik

Питання реєстрації права власності на нерухомість стосується передусім тих, хто отримав або збудував житло до 2013 року. Саме тоді в Україні запрацював сучасний електронний реєстр — Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

До цього облік вівся через БТІ та місцеві органи, а дані не переносилися автоматично, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Спілку фахівців з нерухомого майна України (СФНУ).

"До 2013 року система працювала інакше, тому наявність паперового документа ще не означає, що право відображене в реєстрі", — кажуть експерти.

Фактично для банку чи нотаріуса таке житло може бути юридично невидимим.

Чому реєстрація права власності стала критичною

Насамперед ідеться про безпеку. Запис у реєстрі — це офіційне підтвердження вашого статусу власника. Без нього зростають ризики у випадках, коли:

втрачені або пошкоджені старі документи;

виникають спадкові спори;

існує загроза подвійного продажу.

"Державна реєстрація — це базовий юридичний захист власника", — наголошують у СФНУ.

Крім того, відсутність запису створює перешкоди для будь-яких угод. Продати, подарувати, передати у спадщину чи використати житло як заставу без внесення даних до реєстру часто неможливо. Банки не приймають таку нерухомість під іпотеку, а нотаріуси можуть відмовити в оформленні.

Державні програми компенсації та реєстрація житла

В умовах війни питання набуло ще більшої ваги. Для участі у програмах компенсації за зруйноване або пошкоджене житло необхідно мати підтверджене право власності в реєстрі.

Якщо об’єкт не внесений до системи, процес доведення може затягнутися або стати проблемним.

Як перевірити, чи зареєстроване житло

Власник може перевірити інформацію через нотаріуса або державного реєстратора, або через онлайн сервіс Міністерства юстиції за наявності електронного підпису.

Якщо дані відсутні, варто підготувати правовстановлюючі документи, паспорт, ідентифікаційний код та звернутися для реєстрації.

Спільна власність на нерухомість в Україні

Як розповів юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність. Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк.

При поділу такої нерухомості найкраще, що можна зробити — домовитися. Якщо всі власники притомні й готові до діалогу, укладається договір про поділ майна або визначення часток. Такий документ обов’язково завіряє нотаріус. Це швидкий спосіб зафіксувати новий статус нерухомості й не витрачати нерви у судах.

Як повідомлялось, оформлення власності завершується лише після внесення запису до Держреєстру — саме цей крок дає юридичне право продавати чи дарувати майно. Хоча витяг із системи підтверджує реєстрацію, він не скасовує потреби в основному договорі, причому навіть на цьому етапі реєстратор іноді може надати відмову.

Також ми розповідали, що в Україні почастішали випадки, коли у власників через суд відбирають ділянки, якими ті володіли роками. Привід зазвичай один і той самий — прокуратура раптом "згадує", що земля колись належала до водного чи лісового фонду і була виділена з порушеннями.