Право власності на житло — хто може отримати дані про нерухомість з реєстру

Багато хто вважає, що візит до нотаріуса та підписання договору — це фінальна крапка в оформленні права власності на нерухомість. Насправді ж право власності стає повноцінним лише тоді, коли про нього дізнається держава. Ключовим етапом тут є саме державна реєстрація.

Як пояснює Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції, цей процес є критично важливим.

"Державна реєстрація — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав шляхом внесення даних до Державного реєстру прав", — наголошують у відомстві.

Простіше кажучи, саме цей запис у базі даних є вашою головною бронею та гарантією юридичної визначеності.

Хто може отримати дані з реєстру

Зараз інформація з Реєстру нерухомості є відкритою. Це зроблено для прозорості ринку, хоча за таку послугу доведеться сплатити адміністративний збір (крім пільгових категорій, визначених законом). Отримати відомості може будь-хто — і звичайна людина, і компанія, — головне пройти ідентифікацію.

Пошук у системі можливий за двома сценаріями:

За об’єктом: якщо ви хочете перевірити конкретну квартиру чи ділянку. За суб’єктом: якщо потрібно дізнатися, чим володіє конкретна особа.

Ви можете отримати документ як у звичному паперовому вигляді, так і в електронному. Важливо пам'ятати: цифрова версія має таку саму юридичну вагу, як і бланк із печаткою.

Як працює механізм отримання витягу

Коли реєстратор вносить запис про ваше право власності, він одразу формує витяг. У Мінюсті наголошують, що "витяг створюється після проведення державної реєстрації та підтверджує внесення відповідних відомостей до реєстру".

Якщо вам потрібен паперовий документ, шлях лежить до:

державного реєстратора;

адміністратора в найближчому ЦНАПі;

нотаріуса (або його помічника).

Для тих, хто цінує час, доступний онлайн-формат через Портал Дія або інші акредитовані системи електронної ідентифікації.

Які відомості містить інформація з реєстру

Документ показує актуальний стан справ на момент запиту: хто власник та чи немає на нерухомості арештів або іпотек. Якщо вам цікаво, як змінювалися власники протягом років, можна замовити розширену історію змін.

Проте є важливий нюанс.

"Якщо право не було зареєстровано у реєстрі або його архіві, відповідні відомості не відображатимуться", — зазначають у Міністерстві юстиції.

Саме тому реєстрація — це не просто бюрократична формальність, а питання вашої безпеки. Без запису в реєстрі ви юридично не є власником у майновому обігу.

Як повідомлялось, власникам житла, оформленого до 2013 року, важливо перевірити наявність запису в Державному реєстрі речових прав. Оскільки старі архіви БТІ не оцифровувалися автоматично, такі об'єкти часто "невидимі" для сучасної електронної системи.

Також ми розповідали, що чимало українців ризикують несподівано втратити свої ділянки через судові позови прокуратури. Правоохоронці масово оскаржують старі рішення про приватизацію, стверджуючи, що земля насправді належить до заповідних лісів чи водних ресурсів і була передана у приватні руки незаконно.