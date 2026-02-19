Кого не можуть виселити з квартири в Україні у 2026 році — перелік

Кого неможливо виселити з квартири в Україні. Фото: Freepik

Виселення з житла в українських реаліях — це завжди "війна" нервів і процедур. Попри те, що власник начебто має всі права, Конституція та судова практика створюють такий потужний щит, що іноді виселення затягується на десятиліття.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на законодавство розповідає, кого не можуть виселити з квартири навіть через суд.

Співвласники квартири

Якщо людина володіє хоча б крихітною часткою квартири (наприклад, 1/100), виставити її за двері проти волі майже нереально.

Стаття 321 Цивільного кодексу чітко каже: власність непорушна. Навіть якщо родичі не можуть жити під одним дахом через постійні конфлікти, суд не має права залишити співвласника без даху над головою, поки він значиться в реєстрі.

Права дитини при виселенні з житла

З неповнолітніми все ще складніше. За статтею 18 Закону "Про охорону дитинства" держава стоїть на сторожі інтересів дитини. Орган опіки та піклування ніколи не дасть "добро" на виселення, якщо умови в новому місці будуть хоч на йоту гіршими за попередні.

Суди у 99% випадків стають на бік дітей, тому без надання рівноцінного житла такі позови — це марна трата часу.

Захист військовослужбовців від виселення

У 2026 році вкрай обережне ставлення до прав захисників. Під час воєнного стану виселити мобілізованого, контрактника чи членів їхніх сімей — це справа з розряду неможливих.

Судді керуються принципом соціальної справедливості, тому будь-які спроби позбавити родину військового житла блокуються або відкладаються "до кращих часів".

Виселення людей з інвалідністю та пенсіонерів

Поки ще неоновлений Житловий кодекс містить норму: вразливі категорії громадян не можна виселяти "в нікуди". Потрібно надати інше благоустроєне житло.

А оскільки вільних квартир у держави чи громад зазвичай немає, такі судові рішення просто роками припадають пилом у виконавчій службі.

Примусове виселення орендарів з договором

Якщо у вас є договір оренди, ви захищені законом більше, ніж здається. Власник, який викидає речі орендаря на сходи або міняє замки без рішення суду, ризикує сам потрапити під кримінальну відповідальність за самоправство.

Тільки суд, тільки державний виконавець і тільки суворе дотримання процедури. Все інше — поза законом.

Як повідомлялось, навіть з активною цифровізацією навколо реєстрації місця проживання досі вистачає хибних уявлень. Чимало людей наївно вважають, що наявність "прописки" в паспорті чи Дії автоматично робить їх недоторканними та гарантує захист від виселення.

Також ми розповідали, що епоха хрущовок офіційно добігає кінця, а дискусії про їхню реновацію змістилися в зали судів. Тепер людей можуть виселяти примусово, проте для такої радикальної процедури держава встановила чіткий перелік правових підстав.