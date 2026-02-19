Кого не могут выселить из квартиры в Украине в 2026 году — перечень

Кого невозможно выселить из квартиры в Украине. Фото: Freepik

Выселение из жилья в Украине — это всегда эмоциональное потрясение. Хоть собственник квартиры якобы и имеет все права, Конституция и судебная практика создают такие лазейки, что иногда выселение затягивается на десятилетия.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на законодательство рассказывает, кого не могут выселить из квартиры даже через суд.

Совладельцы квартиры

Если человек владеет хотя бы крошечной долей квартиры (например, 1/100), выставить его за дверь против воли почти нереально.

Статья 321 Гражданского кодекса четко говорит: собственность нерушима. Даже если родственники не могут жить под одной крышей из-за постоянных конфликтов, суд не имеет права оставить совладельца без крыши над головой, пока он числится в реестре.

Права ребенка при выселении из жилья

С несовершеннолетними все еще сложнее. По статье 18 Закона "Об охране детства" государство стоит на страже интересов ребенка. Орган опеки и попечительства никогда не даст "добро" на выселение, если условия в новом месте будут хоть на йоту хуже предыдущих.

Суды в 99% случаев становятся на сторону детей, поэтому без предоставления равноценного жилья такие иски - это пустая трата времени.

Защита военнослужащих от выселения

В 2026 году крайне осторожное отношение к правам защитников. Во время военного положения выселить мобилизованного, контрактника или членов их семей — это дело из разряда невозможных.

Судьи руководствуются принципом социальной справедливости, поэтому любые попытки лишить семью военного жилья блокируются или откладываются "до лучших времен".

Выселение людей с инвалидностью и пенсионеров

Пока еще необновленный Жилищный кодекс содержит норму: уязвимые категории граждан нельзя выселять "в никуда". Нужно предоставить другое благоустроенное жилье.

А поскольку свободных квартир у государства или общин обычно нет, такие судебные решения просто годами пылятся в исполнительной службе.

Принудительное выселение арендаторов с договором

Если у вас есть договор аренды, вы защищены законом больше, чем сдается. Собственник, который выбрасывает вещи арендатора на лестницу или меняет замки без решения суда, рискует сам попасть под уголовную ответственность за самоуправство.

Только суд, только государственный исполнитель и только строгое соблюдение процедуры. Все остальное — вне закона.

