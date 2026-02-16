Примусове виселення з хрущовки в Україні — які причини у 2026 році

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Старі п’ятиповерхівки, зокрема хрущовки, поступово входять у фазу активної реновації. Те, що роками обговорювали на рівні планів, у 2026 році переходить у площину судових процесів. Примусове виселення стало реальністю, але воно можливе лише за визначених законом умов.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду. Це означає, що без судового рішення та виконавчої служби жодне виселення є незаконним.

Реклама

Читайте також:

Коли хрущовку визнають аварійною

Найпоширеніша підстава це офіційне визнання будинку аварійним. Рішення приймається після технічної експертизи. Якщо конструкції становлять небезпеку для життя, органи влади зобов’язані ініціювати відселення.

У таких випадках мешканцям мають надати інше житло або компенсацію. Виселення в нікуди заборонене.

Реновація застарілого житла

Під час комплексної реконструкції діє принцип більшості. Якщо не менше 75 відсотків співвласників погодилися на проєкт, інші зобов’язані виконати рішення громади. Це жорсткий механізм оновлення міст, де думка одного власника вже не може зупинити проект цілого кварталу.

Проте закон тут на боці комфорту. Згідно зі статтею 114 Житлового кодексу, нова квартира має бути:

Рівноцінною за площею. Забрали 50 квадратів — віддайте стільки ж (або більше). Благоустроєною. Ніяких варіантів "без вікон, без дверей" у гіршому районі. В межах того ж міста. Вас не можуть переселити з центру на далеку околицю без вашої згоди.

Захист прав мешканців хрущовок

Важливо розрізняти суспільну необхідність і комерційний інтерес забудовника. Якщо будинок не аварійний і немає рішення про комплексну реконструкцію, примусове виселення є неправомірним.

Щоб захистити свої права, варто:

дивіться документи . Вимагайте копію висновку експертизи про аварійність;

. Вимагайте копію висновку експертизи про аварійність; пишіть відповіді . Будь-які обіцянки забудовника про "золоті гори" мають бути зафіксовані письмово, а не на словах у під’їзді;

. Будь-які обіцянки забудовника про "золоті гори" мають бути зафіксовані письмово, а не на словах у під’їзді; моніторте рішення мерії. Часто про плани на ваш будинок можна дізнатися з сайту міськради раніше, ніж у двері постукають.

У найближчі роки процес реновації лише посилиться. Тому ключове завдання власників не ігнорувати офіційні документи і діяти в правовому полі. Саме це визначить, чи завершиться історія переїздом у нове житло, чи тривалими судовими спорами.

Як повідомлялось, старі хрущовки — це та нерухомість, яку всі лають за тісні кухні, але все одно купують через затишні двори та низьку ціну. Проте, перш ніж братися за ремонт у такій квартирі, варто розібратися з її технічними "сюрпризами", яких тут чимало.

Також ми розповідали, що хоч хрущовки й здаються дивними своїм плануванням, найбільше дискусій викликає та сама глуха комірчина, відома в народі як "тещина кімната". Насправді ж цей закуток з’явився не випадково, а був цілком прагматичним рішенням, що ідеально відповідало тогочасній житловій логіці.