Житлові пільги для УБД — на що можуть податися ветерани у лютому 2026 року

Державна підтримка ветеранів у питанні житла залишається одним із пріоритетних напрямків. Окрім звичних знижок на "комуналку", у лютому 2026 року учасники бойових дій мають право на грошову компенсацію за оренду житла.

Цей механізм регулюється постановою Кабінету Міністрів України №252. Згідно з нею, ветерани можуть отримувати щомісячні виплати, якщо вони орендують житло за договором.

Хто має право на виплату

Право на компенсацію мають захисники та захисниці, які опинилися у складних обставинах:

Втратили власне житло або воно стало непридатним через обстріли. Мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях. Проходять реабілітацію (якщо центр розташований далі ніж за 15 км від дому). Нещодавно звільнені з полону або ще перебувають у процесі оформлення статусу УБД після звільнення зі служби.

Розмір компенсації

Сума прив’язана до прожиткового мінімуму, встановленого законом про Держбюджет на 2026 рік. Розрахунок залежить від регіону:

Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми, 6 418 грн;

обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму, 4 813 грн;

інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум, 3 209 грн.

Якщо ви заїхали в квартиру посеред місяця, суму перерахують пропорційно кількості днів проживання, наголошують у Міністерстві у справах ветеранів.

Порядок подання заяви

Звернутися можна особисто до ЦНАПу або подати заяву через електронні сервіси (зокрема через органи, що опікуються ветеранською політикою).

До пакета документів обов’язково додається договір оренди, укладений відповідно до Цивільного кодексу України, а також військовий квиток та довідка про статус.

Знижки на житло і комунальні послуги

Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для УБД у лютому 2026 року встановлено знижку 75% на оплату житла та комунальних послуг.

Основні нюанси:

норми площі : знижка розраховується виходячи з 21 кв. м на кожну особу, що має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю;

: знижка розраховується виходячи з 21 кв. м на кожну особу, що має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю; сім’ї з непрацездатних : якщо родина складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, пенсіонерів), норма на опалення подвоюється (42 кв. м на особу + 21 кв. м на сім’ю);

: якщо родина складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, пенсіонерів), норма на опалення подвоюється (42 кв. м на особу + 21 кв. м на сім’ю); приватний сектор: пільга поширюється також на придбання твердого палива (дров, вугілля) або скрапленого газу.

Пільги оформлюються через Пенсійний фонд або органи соціального захисту.

Першочергове забезпечення житлом

Учасники бойових дій мають право на першочергове отримання житла, земельних ділянок та проведення ремонту за наявності потреби в поліпшенні житлових умов.

Особлива увага приділяється тим, хто отримав поранення: такі бійці мають бути забезпечені житлом протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

Раніше ми розповідали, хто з ветеранів может отримати житловий сертифікат на 2 млн грн. А також, кому з УБД можуть компенсувати переобладнання у квартирі.