Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Житлові пільги для УБД — що компенсує держава у лютому 2026 року

Житлові пільги для УБД — що компенсує держава у лютому 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 14:32
Житлові пільги для УБД — на що можуть податися ветерани у лютому 2026 року
Українські військові. Фото: president.gov.ua

Державна підтримка ветеранів у питанні житла залишається одним із пріоритетних напрямків. Окрім звичних знижок на "комуналку", у лютому 2026 року учасники бойових дій мають право на грошову компенсацію за оренду житла.

Цей механізм регулюється постановою Кабінету Міністрів України №252. Згідно з нею, ветерани можуть отримувати щомісячні виплати, якщо вони орендують житло за договором.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на виплату

Право на компенсацію мають захисники та захисниці, які опинилися у складних обставинах:

  1. Втратили власне житло або воно стало непридатним через обстріли.
  2. Мають реєстрацію на тимчасово окупованих територіях.
  3. Проходять реабілітацію (якщо центр розташований далі ніж за 15 км від дому).
  4. Нещодавно звільнені з полону або ще перебувають у процесі оформлення статусу УБД після звільнення зі служби.

Розмір компенсації

Сума прив’язана до прожиткового мінімуму, встановленого законом про Держбюджет на 2026 рік. Розрахунок залежить від регіону:

  • Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми, 6 418 грн;
  • обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму, 4 813 грн;
  • інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум, 3 209 грн.

Якщо ви заїхали в квартиру посеред місяця, суму перерахують пропорційно кількості днів проживання, наголошують у Міністерстві у справах ветеранів.

Порядок подання заяви

Звернутися можна особисто до ЦНАПу або подати заяву через електронні сервіси (зокрема через органи, що опікуються ветеранською політикою). 

До пакета документів обов’язково додається договір оренди, укладений відповідно до Цивільного кодексу України, а також військовий квиток та довідка про статус.

Знижки на житло і комунальні послуги

Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для УБД у лютому 2026 року встановлено знижку 75% на оплату житла та комунальних послуг.

Основні нюанси:

  • норми площі: знижка розраховується виходячи з 21 кв. м на кожну особу, що має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю;
  • сім’ї з непрацездатних: якщо родина складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, пенсіонерів), норма на опалення подвоюється (42 кв. м на особу + 21 кв. м на сім’ю);
  • приватний сектор: пільга поширюється також на придбання твердого палива (дров, вугілля) або скрапленого газу.

Пільги оформлюються через Пенсійний фонд або органи соціального захисту.

Першочергове забезпечення житлом

Учасники бойових дій мають право на першочергове отримання житла, земельних ділянок та проведення ремонту за наявності потреби в поліпшенні житлових умов.

Особлива увага приділяється тим, хто отримав поранення: такі бійці мають бути забезпечені житлом протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

Раніше ми розповідали, хто з ветеранів может отримати житловий сертифікат на 2 млн грн. А також, кому з УБД можуть компенсувати переобладнання у квартирі.

ветерани житло компенсація пільги УБД
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації