Безплатне житло для УБД від держави — які умови при оформленні у 2026 році

Учасники бойових дій в Україні мають законне право на житло від держави. Йдеться не лише про бесплатну квартиру, а й про грошову компенсацію або пільговий кредит. Реалізація цього права напряму залежить від одного ключового кроку — постановки на квартирний облік.

Саме він відкриває доступ до всіх житлових програм, які діятимуть і надалі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Хто з УБД може стати на квартирний облік

На облік можуть стати громадяни, які реально потребують поліпшення житлових умов і належать до визначених законом категорій. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих захисників і захисниць, а також внутрішньо переміщені особи.

Підставами для обліку вважаються:

Недостатня житлова площа. Проживання у гуртожитку або комунальній квартирі. Спільне проживання кількох сімей в одній кімнаті. Оренда житла на тривалий строк. Непридатний технічний стан житла. Наявність тяжких хронічних захворювань.

Які документи потрібні для обліку УБД

Для подання заяви готується стандартний пакет документів, до якого входять:

заява з підписами всіх повнолітніх членів сім’ї;

документи про реєстрацію місця проживання;

посвідчення УБД або відповідний статус;

довідки про склад сім’ї та облік за місцем роботи;

для ВПО — підтвердження статусу.

Яке житло або компенсацію може отримати УБД

Після постановки на облік заявник очікує своєї черги. Вона може бути загальною, першочерговою або позачерговою. За рішенням місцевої ради УБД може отримати квартиру, грошову компенсацію на купівлю житла або пільговий кредит під 3% річних через Держмолодьжитло.

Окремо передбачене право на земельну ділянку для тих, хто має достатній стаж служби.

Пріоритет мають особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих. Для них також доступні нові інструменти підтримки, зокрема житлові ваучери.

Куди звертатися та як ухвалюється рішення

Заява подається через ЦНАП, виконавчий комітет місцевої ради або районну адміністрацію. Рішення ухвалюється протягом місяця, після чого заявник отримує письмову відповідь із датою взяття на облік або обґрунтуванням відмови.

У міністерств наголошують, що без постановки на квартирний облік отримати житло або компенсацію неможливо.

Раніше ми розповідали, які житлові пільги мають ветерани у лютому 2026 року. А також, чи звільняються УБД та члени їх родини від сплати земельного податку.