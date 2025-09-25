Скільки ОСББ може бути в одному будинку — правила та нюанси у 2025 році

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ОСББ, — це форма самоорганізації мешканців, яка дозволяє самостійно управляти спільним майном і впливати на якість житлових умов. Організація є юридичною особою, може відкривати рахунки, укладати договори та навіть брати кредити на модернізацію будинку. Саме тому питання, скільки ОСББ може бути в одному будинку, набуває практичного значення для кожного співвласника.

Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" визначає, що утворити декілька ОСББ в одному будинку не можна.

"В одному багатоквартирному будинку може бути створено тільки одне об’єднання", — сказано в документі.

Водночас закон жодним чином не забороняє створення одного ОСББ одразу у декількох будинках.

"Власники квартир та нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках, об’єднаних спільною прибудинковою територією, елементами благоустрою, обладнанням, інженерною інфраструктурою, можуть створити одне об’єднання", — говориться в законодавчому акті.

Наприклад, якщо будинок має кілька під’їздів з окремими поштовими адресами, то співвласники можуть зареєструвати окремі ОСББ лише для цих частин. Інший варіант — коли будинок має складну структуру чи розділені інженерні системи. У таких випадках співвласники іноді створюють два або більше ОСББ, щоб легше контролювати витрати та ухвалювати рішення.

Коли реально виникає кілька ОСББ

Є кілька найбільш поширених варіантів, коли мешканці вирішують створити більше одного об’єднання:

Окремі юридичні адреси під’їздів — тоді ОСББ реєструють для кожної частини будинку. Різні фінансові можливості співвласників — мешканці, які готові вкладати більше коштів у ремонт чи модернізацію, не завжди хочуть об’єднуватися з тими, хто не має таких ресурсів. Складна структура комплексу — у новобудовах іноді окремо функціонують підземні паркінги, офісні приміщення чи секції. Це може стимулювати створення кількох ОСББ.

Ще один варіант — створення асоціації ОСББ.

"Якщо кілька під’їздів або навіть будинків мають власні об’єднання, вони можуть утворити спільну асоціацію для вирішення питань, які стосуються всіх: благоустрій подвір’я, освітлення території, охорона чи ремонт фасаду", — зазначають фахівці порталу "ОСББ 365".

Що говорить закон

Стаття 4 закону про ОСББ дозволяє співвласникам кількох будинків, які мають спільну прибудинкову територію або інженерну інфраструктуру, створювати одне об’єднання. Водночас рішення про його створення ухвалюється окремо в кожному будинку. Це означає, що законодавство гнучко підходить до питання організації ОСББ і не обмежує мешканців жорсткою вимогою мати тільки одну форму управління.

Але є й нюанси:

чим більше співвласників бере участь у голосуванні, тим важче забезпечити кворум;

бухгалтерський облік і звітність у кількох ОСББ потребують додаткових ресурсів;

спільні комунікації — дах, мережі, фасад — залишаються зоною відповідальності всіх, тому можуть виникати суперечки між різними об’єднаннями.

