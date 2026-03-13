Відео
Головна Ринок нерухомості Київміськбуд повертається до роботи — які ЖК добудують першими

Київміськбуд повертається до роботи — які ЖК добудують першими

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 14:32
Київміськбуд розпочав активну фазу будівництва у столичних ЖК — адреси
Які ЖК Київміськбуд добудовує першими. Фото: Київміськбуд. Колаж: Новини.LIVE

Столичний девелопер Київміськбуд нарешті знову активізувався на будмайданчиках. Після вимушеної паузи з 2022 року компанія починає поступово "розморожувати" свої проєкти, яких зараз налічується 24. 

Поки до роботи підходять вибірково — пріоритет надають тим комплексам, де ситуація з документами найчистіша, а економіка проєкту дозволяє завершити будівництво вже зараз, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на  пресслужбу компанії.

На яких ЖК відновили роботи

За офіційними даними компанії, будівельники вже вийшли на кілька ключових об'єктів. Зокрема, йдеться про "Поділ Град" на Дегтярній, "Гвардійський" на Печерську (вул. Алмазова), а також "Райдужний" та Freedom на Лівому березі.

Окремий фокус — на соціально важливому житлі. Це комплекси, де квартири мають отримати військові та працівники МВС. До цього списку потрапили:

  • "Оберіг-2" (Бориспільська);
  • Twin House (Крайня);
  • "Урлівський-1" (Причальна).

Також у компанії запевнили, що не кинуть об’єкти з високим ступенем готовності, де вже підведені комунікації, як-от Mirax на Глибочицькій чи "Медовий" на Радченка.

Як обирали черговість відновлення робіт

Багато інвесторів задаються питанням: чому одні ЖК будують, а інші — ні? У Київміськбуді пояснюють це просто: зараз вони концентрують ресурси там, де це дасть найшвидший результат.

Окрім готовності самого будинку, дивляться на юридичні нюанси, баланс витрат і, що найважливіше, наявність реального фінансування. Також враховують кількість родин, які вже роками чекають на свої ключі, та інвестиційну привабливість проєкту в нинішніх умовах.

"Попри складні ринкові умови, обмежене фінансування та кадровий голод, Київміськбуд ставить за мету повне виконання зобов’язань перед інвесторами на всіх обʼєктах", — наголосили у компанії.

Там додали, що головний план зараз — через добудову майже готових об'єктів вирівняти фінансовий стан і згодом повноцінно відновити роботу над усім портфелем проєктів.

Раніше Київміськбуд запровадив новий механізм добудови проблемних житлових комплексів через створення 24 профільних робочих груп. До їхнього складу увійшли топменеджери, інженери та самі інвестори, щоб спільно провести ревізію об’єктів і розробити реальні плани відновлення робіт.

Також після отримання 2,56 млрд грн капітальних інвестицій у грудні 2025 року, у Київміськбуді відбулися кадрові ротації на найвищому рівні. Тепер за стратегію компанії відповідає Петро Пантелеєв, а оперативне керівництво перейшло до Валерія Засуцького.

забудова будівництво забудовники Київміськбуд багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
