Квартири від Київміськбуду — як в компанії будуть вирішувати проблему недобудов

Компанія "Київміськбуд" почала змінювати підхід до завершення проблемних об’єктів. Девелопер створив 24 робочі групи, які аналізують стан кожного будинку та шукають практичні рішення для завершення будівництва.

До роботи залучили керівництво компанії, технічних спеціалістів, представників підрядників і самих інвесторів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прес-реліз компанії.

Що вирішуватимуть робочі групи Київміськбуд

Залежно від готовності об’єкта до зустрічей долучаються спеціалісти, які відповідають за інженерні мережі та підключення до комунікацій. Зустрічі проходять регулярно кожні два тижні.

Серед головних завдань робочих груп:

перевірка технічного стану будинків;

пошук варіантів дофінансування;

координація роботи підрядників;

вирішення питань підключення комунікацій.

Стан недобудов Київміськбуду

Зараз на балансі компанії перебувають 24 будівельні майданчики. На них зведено понад 120 житлових будинків різного рівня готовності.

Загальна площа незавершеного будівництва перевищує 548 тисяч квадратних метрів.

Повномасштабна війна, космічні ціни на матеріали та гострий дефіцит будівельників фактично вбили стару модель управління.

Голова правління Валерій Засуцький визнає: без відкритості ситуацію не виправити.

Чого чекати власникам квартир Київміськбуду

За словами Засуцького, такі зустрічі допомагають "зняти напругу та вибудувати єдиний вектор руху".

Звісно, дива за один день не станеться — добудова прямо залежить від фінансування та стабільності в країні. Проте для тисяч киян цей діалог — чи не єдина можливість нарешті отримати прозорий план дій замість нескінченного очікування.

Для столичного ринку нерухомості цей кейс може стати прецедентом того, як великий девелопер виходить із кризи через партнерство з власними клієнтами.

Раніше ми розповідали, чому затримується докапіталізація Київміськбуду. А також, що попри обстріли, перебої з електроенергією та складну зиму, ринок нерухомості у Києві демонструє не спад, а зростання.