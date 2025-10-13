Фінансова криза "Київміськбуду" — чи варто інвесторам чекати на свої квартири

Офіс "Київміськбуду". Фото: kmb.ua

Порятунок "Київміськбуду" — колись найбільшого забудовника столиці — завис у невизначеності. З жовтня компанія мала отримати першу частину докапіталізації в межах програми на 2,56 млрд грн, але поки погоджено лише 800 млн грн.

Ще восени 2023 року інвестори виходили на мітинги, коли будівництво житла фактично зупинилося, пише Forbes Ukraine.

"Мер нам тоді особисто пообіцяв, що гроші в бюджеті є, питання пріоритетне, і він його обовʼязково вирішить", — згадує інвесторка Тетяна Сміян.

Після цього у березні 2024 року створили міську комісію для розв’язання проблем забудовника. Її робота завершилася двома рішеннями Київради:

про докапіталізацію компанії на 2,56 млрд грн;

про звернення до Кабміну щодо компенсації 2,28 млрд грн збитків, пов’язаних із "Укрбудом".

У червні 2025 року акціонери підтримали збільшення статутного капіталу компанії, але після цього процес загальмував.

Чому затримується докапіталізація "Київміськбуду"

Бюджетна комісія Київради 9 жовтня погодила виділення лише 800 млн грн — третину від необхідного. Компанія вже подала документи до Нацкомісії з цінних паперів, але досі не отримала остаточного свідоцтва.

"Ми все подали, допрацювали зауваження, але рішення затягується", — каже Сміян.

Причини затримки:

тривала бюрократична процедура;

нестача коштів у міському бюджеті;

вилучення 8 млрд грн зі столичного бюджету до держфонду, ухвалене у вересні Верховною Радою.

"Коштів не вистачає, але буде ще одна сесія — ми даємо окреме протокольне доручення провести перерозподіл до 23 жовтня", — пояснював голова бюджетної комісії Андрій Вітренко.

Поки що заплановано знайти 1,7 млрд грн, тож необхідно ще близько 860 млн грн, уточнює Сміян.

Як "Київміськбуд" шукає гроші

Попри складну фінансову ситуацію, компанія готується до рестарту.

"Ми розробляємо план реструктуризації поточної заборгованості перед підрядниками", — розповіла в.о. голови правління КМБ Світлана Самсонова.

Водночас навіть ці зусилля не гарантують відновлення будівництва.

"Місто готове вкладати кошти лише за умови, що держава компенсує збитки від "Укрбуду". Без цього добудови не зрушать", — пояснює один із депутатів Київради.

Серед головних проблем компанії зараз:

невизначеність із державною підтримкою;

скорочення бюджету столиці;

ризик зростання собівартості будівництва;

втрата довіри інвесторів.

Депутат сумнівається, що Кабмін знайде гроші.

"У держави не вистачає коштів навіть на забезпечення військових. Не уявляю, щоб вона погодилася виділити ці 2 млрд грн", — каже він.

Втім, переговори між КМДА і Кабміном тривають, і рішення можуть ухвалити до кінця листопада.

Що буде з інвесторами "Київміськбуду"

Якщо фінансування не надійде, термін докапіталізації можуть подовжити до грудня.

"Ми говорили про це зі Світланою Самсоновою, і така можливість є", — зазначає Сміян.

Інвестори побоюються, що час грає проти них.

"Житлові комплекси руйнуються, зростає собівартість, будівельників мобілізують. На житло чекають 40 000 сімей", — додає вона.

За даними Forbes, понад 20 житлових комплексів, або близько 120 будинків, залишаються недобудованими. Інвестори готові діяти:

вимагати звіту від міської влади;

проводити акції в Києві;

домагатися зустрічей із керівництвом компанії.

"Якщо не буде зрушень, будемо проводити заходи в місті — ми просто вимушені", — підсумовує Сміян.

Чи є шанс врятувати "Київміськбуд"

Сьогодні "Київміськбуд" опинився між двох сторін — містом, що обіцяє підтримку, і державою, яка зволікає. Попри скорочення бюджету, Київрада заявляє, що шукатиме ресурси, щоб не зупиняти процес.

"Процес складний, але ми готуємося до відновлення будівництва. Люди чекають — і ми не можемо їх підвести", — говорить Самсонова.

Для десятків тисяч родин питання добудови — це не просто квадратні метри, а перевірка віри у відповідальність влади. Якщо гроші не знайдуть до грудня, Київ ризикує втратити не лише репутацію забудовника, а й довіру людей, які інвестували в майбутнє столиці.

Як повідомлялось, вартість зведення житла в Україні у 2025 році суттєво зросла, збільшивши собівартість для девелоперів на 10-25%, залежно від класу об'єкта. Це подорожчання спричинене комплексом чинників, зокрема зростанням цін на будівельні матеріали, збільшенням витрат на логістику та підвищенням заробітних плат у галузі.

Також ми розповідали, що середня вартість первинної нерухомості у Києві відображає зміни на ринку попиту та пропозиції. Ціна за квадратний метр становить 40 000 грн для житла економкласу, 47 000 грн для комфорткласу, а найдорожче оцінюється бізнес-клас — у 72 000 грн.