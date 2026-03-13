Киевгорстрой возобновил строительство жилых комплексов в столице — адреса

Какие ЖК Киевгорстрой достраивает первыми. Фото: Киевгорстрой. Коллаж: Новини.LIVE

Столичный Киевгорстрой наконец-то возвращается к работе, возобновляя активность на своих площадках в столице. После длительной паузы, продолжавшейся с 2022 года, девелопер шаг за шагом "размораживает" 24 незавершенных проекта.

Пока к работе подходят выборочно — приоритет отдают тем комплексам, где ситуация с документами самая чистая, а экономика проекта позволяет завершить строительство уже сейчас, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу компании.

На каких ЖК возобновили работы

По официальным данным компании, строители уже вышли на несколько ключевых объектов. В частности, речь идет о "Подол Град" на Дегтярной, "Гвардейском" на Печерске (ул. Алмазова), а также "Радужный" и Freedom на Левом берегу.

Отдельный фокус — на социально важном жилье. Это комплексы, где квартиры должны получить военные и работники МВД. В этот список попали:

"Оберег-2" (Бориспольская);

Twin House (Крайняя);

"Урловский-1" (Причальная).

Также в компании заверили, что не бросят объекты с высокой степенью готовности, где уже подведены коммуникации, например Mirax на Глубочицкой или "Медовый" на Радченко.

Как выбирали очередность возобновления работ

Многие инвесторы задаются вопросом: почему одни ЖК строят, а другие — нет? В Киевгорстрое объясняют это просто: сейчас они концентрируют ресурсы там, где это даст самый быстрый результат.

Кроме готовности самого дома, смотрят на юридические нюансы, баланс расходов и, что самое важное, наличие реального финансирования. Также учитывают количество семей, которые уже годами ждут свои ключи, и инвестиционную привлекательность проекта в нынешних условиях.

"Несмотря на сложные рыночные условия, ограниченное финансирование и кадровый голод, Киевгорстрой ставит целью полное выполнение обязательств перед инвесторами на всех объектах", — отметили в компании.

Там добавили, что главный план сейчас — через достройку почти готовых объектов выровнять финансовое состояние и впоследствии полноценно возобновить работу над всем портфелем проектов.

Ранее Киевгорстрой ввел новый механизм достройки проблемных жилых комплексов путем создания 24 профильных рабочих групп. В их состав вошли топ-менеджеры, инженеры и сами инвесторы, чтобы совместно провести ревизию объектов и разработать реальные планы возобновления работ.

Также после получения 2,56 млрд грн капитальных инвестиций в декабре 2025 года, в Киевгорстрое произошли кадровые ротации на самом высоком уровне. Теперь за стратегию компании отвечает Петр Пантелеев, а оперативное руководство перешло к Валерию Засуцкому.