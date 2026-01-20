Виселення з житла — у кого не зможуть забрати дах над головою у 2026 році

Виселення з житла — хто з українців захищений законом у 2026 році
Питання даху над головою в Україні перейшло з розряду суто юридичних у гостру соціальну площину. Попри те, що право власності здається непорушним, держава дедалі чіткіше дає зрозуміти: виселення людини на вулицю — це крайній захід, якого суди намагатимуться уникати до останнього.
Базовий захист гарантує Конституція України, а саме стаття 47, де сказано, що ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.
Але не варто сприймати це буквально. На практиці судді сьогодні дивляться не лише на документи про власність, а й на те, чи не опиниться людина в безпорадному стані.
Баланс між інтересами власника та правом людини на житло зараз схиляється на користь останнього, особливо коли йдеться про вразливі групи.
Права дітей на проживання у квартирі
Неповнолітні залишаються найзахищенішою категорією. Органи опіки та піклування тепер беруть участь у таких справах не "для галочки". Навіть якщо власник змінився або термін оренди вичерпано, дитина не може просто піти на вулицю.
"Діти мають право користуватися житлом нарівні з власником або наймачем", — сказано у статті 18 закону "Про охорону дитинства".
Без надання рівноцінного житла суди просто блокують будь-які спроби виселення.
Захист тих, хто захищає нас
Окремий і дуже жорсткий пріоритет — родини військовослужбовців. У 2026 році судова практика остаточно закріпила фактичний імунітет для родин ветеранів та мобілізованих.
Будь-які спроби виставити за двері сім'ю захисника під час дії воєнного періоду сприймаються як порушення державних гарантій. Суди у таких справах майже завжди стають на бік мешканців.
Співвласники та прописані родичі
Ще один "головний біль" для власників — це часткова власність або законно вселені члени сім’ї. Якщо у людини є бодай 1/10 частки квартири, виселити її неможливо, адже вона користується своїм майновим правом.
Те саме стосується і родичів: стаття 156 Житлового кодексу вказує, що вони мають право користуватися житлом нарівні з власником. І той факт, що стосунки зіпсувалися, сам по собі не є приводом для виселення.
Як зазначав юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, спільна власність на нерухомість в Україні часто стає причиною конфліктів між родичами чи подружжям. Коли порозуміння досягти не вдається, єдиним дієвим механізмом захисту прав стає звернення до суду.
"Суд може не лише поділити майно, а й встановити порядок користування або присудити грошову компенсацію", — зазначив Козляк.
Це дозволяє кожній стороні отримати свою законну частку навіть у складних технічних умовах.
