Кого могут выселить из жилья в Украине — правила в 2026 году

Рынок недвижимости Кого могут выселить из квартиры в 2026 году — детали

Кого могут выселить из квартиры в 2026 году — детали

Дата публикации 6 февраля 2026 06:12
Люди среди коробок. Фото: Freepik

В 2026 году вопрос сохранения жилья стал критически важным для многих украинцев. Государство сохраняет базовые гарантии, но в то же время усиливает контроль за выполнением финансовых и договорных обязательств. Сам факт регистрации или проживания больше не является абсолютной защитой.

Решающим становится соблюдение закона и наличие судебного решения, сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на законодательство Украины.

Выселение за долги по коммунальным услугам 2026

Все боятся, что за неуплату света или воды заберут квартиру. На самом деле закон на вашей стороне, если долг не "космический".

Согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", единственное жилье не имеют права трогать, пока сумма долга меньше 20 минималок — в 2026 году этот порог составляет 172 940 грн.

Однако есть несколько "но", о которых часто забывают:

  1. Если у вас есть другая недвижимость или авто, их арестуют гораздо быстрее, даже за долг в 20-30 тысяч.
  2. Постоянное игнорирование счетов только раскручивает маховик исполнительной службы, и тогда разблокировать счета будет труднее, чем оплатить сам долг.

Основания для выселения из арендованного жилья

Если вы снимаете жилье, забудьте о "мы договорились на словах". Только официальный договор дает реальную защиту. Владелец не может просто сменить замки, пока вы на работе.

Согласно Гражданскому кодексу (ст. 825), выселить вас через суд за неуплату могут лишь тогда, когда вы задолжали за полгода.

Хотя, если вы портите мебель или устроили в квартире склад, терпеть вас 6 месяцев никто не обязан — могут выселить раньше.

Ранее мы рассказывали, кого из украинцев не имеют права выселить из жилья в 2026 году. А также о правах прописанного человека в квартире.

недвижимость жилье аренда квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
