Прописка у квартирі — про які права людини мають знати всі власники житла

Питання прав людей, які зареєстровані у квартирі, але не є її власниками, залишається одним із найконфліктніших для українців. Особливо це важливо з огляду на активні продажі житла, спадкові спори та зміну місця проживання. Багато хто досі вважає, що "прописка" дає майже такі самі права, як і власність.

Насправді це не так, пояснює адвокатка Діна Дрижакова, зауважуючи, що в українському законодавстві вже давно немає поняття "прописка".

"Ще у 2003 році її замінили на реєстрацію місця проживання, яка є лише позначкою в паспорті, а не підставою для набуття майнових прав", — наголошує експертка.

Чи дає реєстрація право власності

Факт реєстрації у квартирі не наділяє людину правом володіти житлом або розпоряджатися ним. Продати, подарувати чи здати квартиру в оренду може виключно власник. Згода зареєстрованих осіб для продажу житла не потрібна.

Навіть тривале проживання в чужій квартирі не перетворює зареєстровану особу на співвласника.

"У житла є офіційний власник, який володіє ним на 100%", — каже Діна Дрижакова.

Які права має прописана людина

Реєстрація все ж надає певні побутові та соціальні права. Серед основних:

право проживати у квартирі;

право користуватися комунальними послугами;

участь у розподілі витрат за домовленістю з власником;

можливість зареєструвати неповнолітніх дітей за згодою власника;

доступ до соціальних послуг за місцем реєстрації;

отримання офіційної кореспонденції.

Власник не може просто так виселити зареєстровану особу без її згоди або рішення суду.

Коли власник може виписати без згоди

З 1 грудня 2021 року власники житла отримали право знімати з реєстрації повнолітніх осіб у позасудовому порядку. Це передбачено законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні".

"Реєстрація дає право лише на проживання, але не на власність", — підкреслює адвокатка.

Які обмеження існують для прописаних

Разом із правами є й чіткі обмеження:

відсутність права власності;

заборона самостійно реєструвати інших осіб;

неможливість розпоряджатися квартирою;

відсутність автоматичних спадкових прав.

Прописка не дає підстав претендувати на житло після смерті власника, якщо це не передбачено заповітом або законом.

Що робити при загрозі виселення

Якщо власник вимагає виписки або виселення, варто перевірити правові підстави проживання.

"Просто так людину виселити не можна", — підсумовує Діна Дрижакова.

Договір оренди, родинні зв’язки або статус єдиного житла можуть стати аргументами в суді.

