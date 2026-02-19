Чи можуть колектори забрати житло за борги — умови у 2026 році

Чи дозволено колекторам забрати квартиру за борги. Фото: Freepik

Фінансові труднощі змушують багатьох українців звертатися по кредити. Коли виникають борги, до справи часто долучаються колекторські компанії. Саме в цей момент з’являється головне питання — чи можуть вони забрати квартиру або будинок.

Але самі по собі колектори — це не судові пристави і не поліція, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Центр правової допомоги. У них немає жодних законних повноважень відчиняти ваші двері чи тим паче забирати ключі від оселі.

За законом, максимум для колекторів— це нагадування про борг. Усе, що вони можуть, це дзвонити (у визначений час!), писати листи або пробувати домовитися про реструктуризацію. Якщо ж ви чуєте погрози чи обіцянки "приїхати з вантажівкою для меблів" — це пряме порушення Закону "Про споживче кредитування".

За яких умов колектори можуть забрати житло

Забрати нерухомість можуть, але це довга процедура, яка йде виключно через суд і державних (або приватних) виконавців. Колектори тут лише "група підтримки", яка може ініціювати процес.

Згідно із Законом "Про виконавче провадження", вашу квартиру можуть виставити на торги лише у двох випадках:

Іпотека. Тут усе суворо: якщо квартира була заставою, банк має повне право вимагати її продажу за великі борги. Величезний борг. Якщо ви винні суму, що перевищує 20 мінімальних зарплат (у 2026 році це 172 940 гривень), і у вас немає іншого майна чи грошей на рахунках, виконавець може взятися за нерухомість.

Якщо це ваше єдине житло, а борг менший за ці самі 20 "мінімалок" — закон на вашому боці, і дах над головою вам зобов’язані залишити.

Як захистити житло від стягнення за борги

Насамперед варто перевірити документи та законність вимог — на якій підставі колектори взагалі вам дзвонять (договір переуступки боргу) і детальний розрахунок кожної копійки. Часто там "накручують" космічні пені, які легко оскаржити в суді.

Юристи радять фіксувати всі розмови на диктофон. А якщо колектори переходять межу — пишіть скаргу в Нацбанк (вони зараз дуже швидко "приводять до тями" такі компанії). Також варто спробувати домовитися про "канікули" або списання частини штрафів.

Адже поки немає рішення суду і витягу з виконавчої служби — ви повноправний господар свого дому.

Як повідомлялось, даруючи рідним житло, ми зазвичай не думаємо про старі борги чи податки, керуючись лише щирим бажанням зробити приємне. Але у 2026 році такий ідеалізм може дорого коштувати через жорсткий контроль і нові вимоги законодавства.

Також ми розповідали, що в Україні продовжує діяти процедура арешту активів за заборгованості, зокрема по "комуналці", аліментах чи зарплатах. Проте законодавство чітко обмежує цей процес, встановлюючи перелік речей першої потреби, які заборонено забирати у боржника за будь-яких обставин.