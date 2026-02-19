При каких условиях коллекторы могут забрать одно жилье — причины

Разрешено ли коллекторам забрать квартиру за долги. Фото: Freepik

Финансовые трудности заставляют многих украинцев брать кредиты. А когда нет возможности их погасить и накапливаются долги, к делу часто приобщаются коллекторские компании. И тогда многих начинает тревожить главный вопрос — могут ли забрать квартиру или дом.

Но сами по себе коллекторы — это не судебные приставы и не полиция, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр правовой помощи. У них нет никаких законных полномочий открывать ваши двери или тем более забирать ключи от дома.

По закону, максимум для коллекторов — это напоминание о долге. Все, что они могут, это звонить (в определенное время), писать письма или пробовать договориться о реструктуризации. Если же вы слышите угрозы или обещания "приехать с грузовиком для мебели" — это прямое нарушение Закона "О потребительском кредитовании".

При каких условиях коллекторы могут забрать жилье

Забрать недвижимость могут, но это долгая процедура, которая идет исключительно через суд и государственных (или частных) исполнителей. Коллекторы здесь лишь "группа поддержки", которая может инициировать процесс.

Согласно Закону "Об исполнительном производстве", вашу квартиру могут выставить на торги только в двух случаях:

Ипотека. Здесь все строго: если квартира была залогом, банк имеет полное право требовать ее продажи за большие долги. Огромный долг. Если вы должны сумму, превышающую 20 минимальных зарплат (в 2026 году это 172 940 гривен), и у вас нет другого имущества или денег на счетах, исполнитель может взяться за недвижимость.

Если это ваше единственное жилье, а долг меньше этих самых 20 "минималок" — закон на вашей стороне, и крышу над головой вам обязаны оставить.

Как защитить жилье от взыскания за долги

Первым делом стоит проверить документы и законность требований — на каком основании коллекторы вообще вам звонят (договор переуступки долга) и детальный расчет каждой копейки. Часто там "накручивают" космические пени, которые легко оспорить в суде.

Юристы советуют фиксировать все разговоры на диктофон. А если коллекторы переходят черту — пишите жалобу в Нацбанк (они сейчас очень быстро "приводят в чувство" такие компании). Также стоит попробовать договориться о "каникулах" или списании части штрафов.

Ведь пока нет решения суда и выписки из исполнительной службы — вы полноправный хозяин своего дома.

