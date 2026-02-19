При каких условиях коллекторы могут забрать одно жилье — причины

Когда коллекторы могут забрать единственное жилье — причины
Финансовые трудности заставляют многих украинцев брать кредиты. А когда нет возможности их погасить и накапливаются долги, к делу часто приобщаются коллекторские компании. И тогда многих начинает тревожить главный вопрос — могут ли забрать квартиру или дом.
Но сами по себе коллекторы — это не судебные приставы и не полиция, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр правовой помощи. У них нет никаких законных полномочий открывать ваши двери или тем более забирать ключи от дома.
По закону, максимум для коллекторов — это напоминание о долге. Все, что они могут, это звонить (в определенное время), писать письма или пробовать договориться о реструктуризации. Если же вы слышите угрозы или обещания "приехать с грузовиком для мебели" — это прямое нарушение Закона "О потребительском кредитовании".
При каких условиях коллекторы могут забрать жилье
Забрать недвижимость могут, но это долгая процедура, которая идет исключительно через суд и государственных (или частных) исполнителей. Коллекторы здесь лишь "группа поддержки", которая может инициировать процесс.
Согласно Закону "Об исполнительном производстве", вашу квартиру могут выставить на торги только в двух случаях:
- Ипотека. Здесь все строго: если квартира была залогом, банк имеет полное право требовать ее продажи за большие долги.
- Огромный долг. Если вы должны сумму, превышающую 20 минимальных зарплат (в 2026 году это 172 940 гривен), и у вас нет другого имущества или денег на счетах, исполнитель может взяться за недвижимость.
Если это ваше единственное жилье, а долг меньше этих самых 20 "минималок" — закон на вашей стороне, и крышу над головой вам обязаны оставить.
Как защитить жилье от взыскания за долги
Первым делом стоит проверить документы и законность требований — на каком основании коллекторы вообще вам звонят (договор переуступки долга) и детальный расчет каждой копейки. Часто там "накручивают" космические пени, которые легко оспорить в суде.
Юристы советуют фиксировать все разговоры на диктофон. А если коллекторы переходят черту — пишите жалобу в Нацбанк (они сейчас очень быстро "приводят в чувство" такие компании). Также стоит попробовать договориться о "каникулах" или списании части штрафов.
Ведь пока нет решения суда и выписки из исполнительной службы — вы полноправный хозяин своего дома.
