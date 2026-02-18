Квартирант може втратити житло через власну помилку – як не довести все до суду

Орендарі не cплачують за оренду житла. Фото: Freepik

Багато українців помилково вважають, що виселити орендаря у розпал війни забороняється законодавством. Нерідко трапляються ситуації, коли орендарі протягом тривалого терміну не сплачують за житло та відмовляються його залишати. —

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на частину 3 статті 815 Цивільного кодексу України, орендар зобов'язаний своєчасно вносити плату за користування житлом та самостійно оплачувати комунальні послуги (якщо інше не передбачуване договором.

Реклама

Читайте також:

Розірвання договору оренди житла за законом

За словами юристки Адвокатського об'єднання "Діксі Лексі" Ірини Степаненко, важливим елементом захисту прав орендодавця є договір оренди, в якому мають бути чітко прописані обов'язки орендаря та суму, яку він має сплатити за користування житлом.

Без письмової угоди між орендарем та орендодавцем відсутні правові підстави для вимоги сплати орендної плати.

Якщо ж сторони уклали договір найму — у законодавстві прописані механізми захисту прав орендодавця.

Зокрема, при несплаті за оренду понад шість місяців при довгостроковому наймі, або двічі при короткостроковому — орендодавець може розірвати угоду через суд.

Перед подачею позову орендодавець має звернутися до орендаря із вимогою усунути порушення — або сплатити борг, або звільнити помешкання.

Якщо орендар проігнорує вимоги — потрібно звертатися до суду із позовом про:

про стягнення боргу за оренду та комунальні послуги;

про розірвання договору;

про виселення без надання іншого житла (що допускається згідно з житловим законодавством, якщо немає підстав для забезпечення житлом).

У випадку позитивного рішення суду, справа передається до державної виконавчої служби, яка має право примусово виселити боржника.

Відповідну процедуру проводять за участі понятих, поліції та виконавця. Окремо складається відповідний акт про виселення.

Проте орендодавцю варто врахувати, що судовий розгляд та виконавче провадження можуть зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Юристка порадила, ні в якому разі не виселяти самовільно орендаря, не міняти замки, а також не виносити його речі. Правоохоронцями такі дії можуть бути розцінені як самоуправство або навіть порушення недоторканності житла.

Як українцям швидко заробити на нерухомості у 2026 році

Як розповів фінансовий аналітик Олександр Іванчук у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, теоретично заробити за рік на нерухомості можливо, але це не універсальна схема.

Він порекомендував за можливості купувати нерухомість у містах-мільйонника, де передусім є можливість швидко "скинути" актив, якщо знадобляться гроші.

Проте експерт попередив, що висока конкуренція та порог входу часто з'їдають значну частку очікуваного прибутку.

Раніше ми розповідали, що в Україні готують зміни, які мають поступово вивести "з тіні" ринок оренди житла. Держава прагне створити такі умови, за яких власникам квартир буде вигідно самим показувати прибуток та офіційно реєструвати договори.

Також зазначимо, що оренда квартир в Україні у 2026-му — це вже не про сучасний ремонт та стабільність. Сьогодні орендарі фокусуються не лише на комфорті, а на безпеці — наявності укриттів та автономних комунікацій.