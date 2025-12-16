Могут ли соседи зайти в квартиру без собственника — что разрешено законодательством

Мужчина открывает дверь. Фото: Рixabay

В Украине неприкосновенность жилья является базовой гарантией, закрепленной Конституцией. Общее правило простое: ни одно лицо, включая соседей или коммунальные службы, не имеет права заходить в квартиру без согласия владельца.

Исключения возможны только в четко определенных законом случаях и при наличии реальной угрозы, отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета. Именно эти ситуации чаще всего вызывают споры в многоквартирных домах.

Когда разрешено проникновение в квартиру без согласия владельца

Закон допускает несанкционированный доступ в жилье только в неотложных случаях. Речь идет об угрозе жизни людей, значительном ущербе имуществу или необходимости немедленно ликвидировать аварию. Такие нормы закреплены в статье 30 Конституции Украины и Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Владелец обязан обеспечить круглосуточный доступ к жилью для ликвидации аварий, связанных с коммунальными услугами. Если связаться с ним невозможно или он отказывается впустить аварийную бригаду, а есть обоснованные основания полагать, что источник аварии находится именно в этой квартире, допускается принудительный доступ без его согласия.

Кто имеет право заходить в квартиру во время аварии

Самовольно заходить в чужое жилье соседи не имеют права. Несанкционированный доступ возможен только при участии определенных лиц:

представителя исполнителя коммунальной услуги, который фиксирует основания доступа и составляет акт;

работников аварийно-ремонтной бригады для устранения аварии;

представителя Национальной полиции для предотвращения правонарушений;

владельца или пользователя соседней квартиры или дома в качестве свидетеля.

Все действия документируются. Оригинал акта хранится у исполнителя услуг, а участники получают заверенные копии.

Что происходит после завершения работ

После ликвидации аварии аварийная бригада обязана восстановить двери, замки, окна и другие поврежденные элементы. Далее представитель исполнителя опечатывает восстановленные конструкции, отмечая дату и время.

Если доступ осуществлялся из-за отказа владельца или его безосновательного отсутствия, все расходы и нанесенный ущерб могут быть возложены именно на него.

В случае, когда авария не связана с его действиями, вопрос компенсации решается отдельно.

