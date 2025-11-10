Ялинка від Сальми Гаєк — який колір увірветься в моду 2026 року

Сальма Гаєк. Фото: Reuters

Новорічний сезон приніс не лише блиск ялинкових іграшок, а й чітке передчуття майбутніх дизайнерських тенденцій. Головний відтінок 2026 року — насичений шляхетний червоний. Його вже називають кольором розкоші, впевненості та тепла. І натхненням для цього тренду стала не хто інша, як Сальма Гаєк.

Акторка показала, як червоний може бути не кричущим, а глибоким і магнетичним, пише видання Homes & Gardens.

"Сальма була на крок попереду часу. Її вибір кольору показав силу емоцій та елегантності", — зазначають дизайнери

Ідеї червоного інтер’єру для дому

Червоний — не просто колір свята. За словами креативної директорки Dulux Маріан Шиллінгфорд, люди використовують його з давніх-давен.

"Ми прикрашали ним стіни ще з часів печер. Це колір життя, пристрасті й тепла", — каже вона.

Цей відтінок має найдовшу хвильову довжину серед усіх кольорів, тому він найпомітніший. Він стимулює розмову, апетит і любов — тому чудово підходить для їдалень і спалень.

Дизайнери називають червоний "універсальним актором" інтер’єру. Він може бути одночасно сміливим і стриманим, гарячим і спокійним.

"Я люблю глибокі червоні відтінки. Вони адаптуються до будь-якого простору й додають характеру", — ділиться дизайнер Брендон Шуберт.

Сальма Гаєк біля ялинки. Фото: salmahayek/Instagram

Як використовувати червоний у декорі

Цей колір легко трансформує атмосферу кімнати. Якщо залити простір червоним повністю — від стін до меблів — вийде ефект "занурення", який стане ключовим трендом 2026 року. Така палітра створює відчуття захищеності й теплоти, що ідеально підходить для зимового сезону.

Але навіть дрібні акценти працюють не гірше. Наприклад, червона облямівка на білому текстилі, смужка на шторах чи абажур теплого відтінку — і простір уже "дихає" енергією. Важливо не боятися експериментів: червоний гармонійно поєднується з деревом, міддю, кремовим чи сірим.

Червоний колір у трендах майбутнього

Попри асоціації з Різдвом, червоний впевнено переходить у повсякденний дизайн. У 2026 році цей колір стане символом стабільності й емоційного тепла, якого так бракує у швидкому світі. Він повертає людину до почуттів, до внутрішньої енергії та любові.

"Червоний — це не просто святковий декор, це колір життя", — кажуть експерти.

І, схоже, у найближчі роки він залишиться у центрі уваги. Сальма Гаєк показала це першою — сміливо, красиво, з душею.

