Елка от Сальмы Хайек — какой цвет ворвется в моду в 2026 году

Сальма Хайек. Фото: Reuters

Новогодний сезон принес не только блеск елочных игрушек, но и четкое предчувствие будущих дизайнерских тенденций. Главный оттенок 2026 года — насыщенный, благородный красный. Его уже называют цветом роскоши, уверенности и тепла. И вдохновением для этого тренда стала не кто иная, как Сальма Хайек.

Актриса показала, как красный может быть не кричащим, а глубоким и магнетическим, пишет издание Homes & Gardens.

"Сальма была на шаг впереди времени. Ее выбор цвета показал силу эмоций и элегантности", — отмечают дизайнеры

Идеи красного интерьера для дома

Красный — не просто цвет праздника. По словам креативного директора Dulux Мариан Шиллингфорд, люди используют его с давних времен.

"Мы украшали им стены еще со времен пещер. Это цвет жизни, страсти и тепла", — говорит она.

Этот оттенок имеет самую длинную волновую длину среди всех цветов, поэтому он самый заметный. Он стимулирует разговор, аппетит и любовь — поэтому прекрасно подходит для столовых и спален.

Дизайнеры называют красный "универсальным актером" интерьера. Он может быть одновременно смелым и сдержанным, горячим и спокойным.

"Я люблю глубокие красные оттенки. Они адаптируются к любому пространству и добавляют характера", — делится дизайнер Брендон Шуберт.

Сальма Хайек возле елки. Фото: salmahayek/Instagram

Как использовать красный в декоре

Этот цвет легко трансформирует атмосферу комнаты. Если залить пространство красным полностью - от стен до мебели — получится эффект "погружения", который станет ключевым трендом 2026 года. Такая палитра создает ощущение защищенности и теплоты, что идеально подходит для зимнего сезона.

Но даже мелкие акценты работают не хуже. Например, красная кайма на белом текстиле, полоска на шторах или абажур теплого оттенка — и пространство уже "дышит" энергией. Важно не бояться экспериментов: красный гармонично сочетается с деревом, медью, кремовым или серым.

Красный цвет в трендах будущего

Несмотря на ассоциации с Рождеством, красный уверенно переходит в повседневный дизайн. В 2026 году этот цвет станет символом стабильности и эмоционального тепла, которого так не хватает в быстром мире. Он возвращает человека к чувствам, к внутренней энергии и любви.

"Красный — это не просто праздничный декор, это цвет жизни", — говорят эксперты.

И, похоже, в ближайшие годы он останется в центре внимания. Сальма Хайек показала это первой — смело, красиво, с душой.

