Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Цвет праздников — как елка Сальмы Хайек задала новый тренд

Цвет праздников — как елка Сальмы Хайек задала новый тренд

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 20:12
обновлено: 18:00
Елка от Сальмы Хайек — какой цвет ворвется в моду в 2026 году
Сальма Хайек. Фото: Reuters

Новогодний сезон принес не только блеск елочных игрушек, но и четкое предчувствие будущих дизайнерских тенденций. Главный оттенок 2026 года — насыщенный, благородный красный. Его уже называют цветом роскоши, уверенности и тепла. И вдохновением для этого тренда стала не кто иная, как Сальма Хайек.

Актриса показала, как красный может быть не кричащим, а глубоким и магнетическим, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

"Сальма была на шаг впереди времени. Ее выбор цвета показал силу эмоций и элегантности", — отмечают дизайнеры

Идеи красного интерьера для дома

Красный — не просто цвет праздника. По словам креативного директора Dulux Мариан Шиллингфорд, люди используют его с давних времен.

"Мы украшали им стены еще со времен пещер. Это цвет жизни, страсти и тепла", — говорит она.

Этот оттенок имеет самую длинную волновую длину среди всех цветов, поэтому он самый заметный. Он стимулирует разговор, аппетит и любовь — поэтому прекрасно подходит для столовых и спален.

Дизайнеры называют красный "универсальным актером" интерьера. Он может быть одновременно смелым и сдержанным, горячим и спокойным.

"Я люблю глубокие красные оттенки. Они адаптируются к любому пространству и добавляют характера", — делится дизайнер Брендон Шуберт.

 

Цвет праздников — как елка Сальмы Хайек задала новый тренд - фото 1
Сальма Хайек возле елки. Фото: salmahayek/Instagram

Как использовать красный в декоре

Этот цвет легко трансформирует атмосферу комнаты. Если залить пространство красным полностью - от стен до мебели — получится эффект "погружения", который станет ключевым трендом 2026 года. Такая палитра создает ощущение защищенности и теплоты, что идеально подходит для зимнего сезона.

Но даже мелкие акценты работают не хуже. Например, красная кайма на белом текстиле, полоска на шторах или абажур теплого оттенка — и пространство уже "дышит" энергией. Важно не бояться экспериментов: красный гармонично сочетается с деревом, медью, кремовым или серым.

Красный цвет в трендах будущего

Несмотря на ассоциации с Рождеством, красный уверенно переходит в повседневный дизайн. В 2026 году этот цвет станет символом стабильности и эмоционального тепла, которого так не хватает в быстром мире. Он возвращает человека к чувствам, к внутренней энергии и любви.

"Красный — это не просто праздничный декор, это цвет жизни", — говорят эксперты.

И, похоже, в ближайшие годы он останется в центре внимания. Сальма Хайек показала это первой — смело, красиво, с душой.

Как сообщалось, ежегодно мир ищет свежие идеи для праздничного оформления, однако, как доказала Марта Стюарт, иногда больше всего поражает возвращение к проверенной классике. Ее выбор традиционного декора, как "королевы домашнего уюта", произвел большое впечатление даже на опытных дизайнеров интерьера.

Также мы рассказывали, что гостиная Джессики Альбы излучает тепло, элегантность и наполнена естественным светом, идеально воплощая тренд "тихой роскоши" (quiet luxury). Этот стиль базируется на гармонии, мягких текстурах и использовании естественных, спокойных оттенков в интерьере.

Рождество новогодняя елка Дизайн Сальма Хайек новогодние игрушки
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации