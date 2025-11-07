Відео
Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи

Дата публікації: 7 листопада 2025 20:12
Оновлено: 11:48
Вітальня Джессіки Альби — ідеальний взірець "тихої розкоші" в дизайні (фото)
Джессіка Альба. Фото: Reuters

Тепла, елегантна і сповнена природного світла — саме такою постає вітальня Джессіки Альби. Її будинок став уособленням нового тренду quiet luxury — спокійної розкоші, яка базується на природних відтінках, м’яких текстурах і гармонії.

Нейтральна палітра кольорів, у якій переважають taupe, пісочний і сірий, створює атмосферу рівноваги. Цей стиль обирають ті, хто прагне тиші у світі надлишкових барв і шуму, пише видання Homes & Gardens.

Вітальня Альби побудована на "нових нейтралах" — кольорах, що нагадують про землю, камінь і пісок. Така палітра не лише заспокоює, а й легко адаптується до сезонів: восени вона додає затишку, а влітку — прохолоди.

"Я люблю спокій, який створює нейтральна палітра. Вона допомагає відчути рівновагу й повторює атмосферу тихої розкоші", — зазначає дизайнер Тімсін Джонсон.

Саме у цьому полягає сила стриманих відтінків — вони не змагаються між собою, а утворюють м’яке тло, де все здається природним.

 

Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи - фото 1
Джессіка Альба у вітальні. Фото: jessicaalba/Instagram

Як нейтральний інтер’єр залишається виразним

Багато хто вважає, що бежеві кольори — це нудно. Але інтер’єр Альби доводить протилежне. Вона грає на контрастах: поєднує теплі карамельні тони з чорними акцентами, додає текстури — м’які тканини, дерево, лляні штори. Саме в цьому полягає секрет живого нейтралу: він не одноманітний, а багатошаровий.

"Іноді класика — це саме те, що потрібно. Спокійні кольори, м’які лінії, традиційні меблі — і простір перетворюється на місце для відпочинку", — ділиться дизайнерка Генрієтта фон Стокгаузен.

 

Тихий люкс — вітальня Джессіки Альби зламала стереотипи - фото 2
Акторка у себе вдома. Фото: jessicaalba/Instagram

Як досягти ефекту тихої розкоші у своїй вітальні

Стиль Джессіки Альби легко адаптувати у будь-якому домі. Варто дотримуватися кількох принципів:

  • обирайте кольори, натхненні природою — теплі коричневі, кремові, відтінки каменю;
  • комбінуйте різні текстури — шовк, льон, дерево, кераміку;
  • додавайте акценти — подушки, пледи чи килим у темнішому тоні.

Особливу увагу приділяйте відчуттю простору. У quiet luxury важлива не кількість деталей, а їх якість і гармонія.

Чому тренд тихої розкоші залишиться надовго

Світ дизайну рухається до усвідомленості. Люди прагнуть дому, який заспокоює, а не перевантажує. Саме тому вітальня Джессіки Альби сприймається не лише як стильний інтер’єр, а як символ балансу.

Вона демонструє, що розкіш — це не блиск і пафос, а продуманість, тепло і комфорт.

"Класичний інтер’єр іноді є найкращим рішенням. Він дарує спокій, який не виходить із моди", — підкреслює фон Стокгаузен.

Як повідомлялось, вітальня акторки Дакоти Джонсон — це справжня ода стилю mid-century, що вражає своїм унікальним дизайном. Завдяки студії Pierce & Ward простір ожив завдяки меблям середини XX століття, які доповнені природними текстурами та теплими земляними тонами.

Також ми розповідали, що головний тренд в інтер'єрному дизайні 2025 року — це форма, а не яскраві кольори чи технології. Плавні, округлі та природні лінії витісняють гострі кути, наповнюючи простір відчуттям спокою, гармонії та затишку.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
