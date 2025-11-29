Відео
Головна Ринок нерухомості Комфорт під питанням — що не так з багатоповерхівками серії КТ

Комфорт під питанням — що не так з багатоповерхівками серії КТ

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 20:08
Багатоповерхові будинки серії КТ — чому вважаються некомфортними для проживання
Багатоповерхівка серії КТ. Фото: dim.ria

Багатоповерхові будинки серії КТ формували житловий фонд Києва та багатьох великих міст у період масового будівництва у 80-90-х роках та на початку 2000-х. Вони швидко зводилися і дозволяли забезпечити житлом великі мікрорайони. 

Але із часом мешканці все частіше відзначають недоліки конструкції, які впливають на комфорт та якість проживання, зазначають фахівці dim.ria.

Читайте також:

Теплоізоляція в будинках серії КТ

Проблеми теплоізоляції залишаються найвідчутнішими. Панелі не завжди забезпечують захист від холоду взимку, а влітку перегріваються. На якість швів впливали умови будівництва, тому порушення технології спричиняло промерзання та появу конденсату. 

Не менш важливим недоліком є низька шумоізоляція, через яку звуки між квартирами передаються практично без перешкод.

До конструктивних мінусів мешканці найчастіше відносять:

  • тісні кухні, які рідко перевищують 8-9 кв. м;
  • вузькі коридори та застаріле зонування;
  • обмежені можливості для модернізації житлового простору.

Це ускладнює облаштування сучасного інтер’єру, а створення додаткової зони для роботи або зберігання речей часто стає складним або неможливим.

Чому незручно жити в КТ будинках

Інженерні мережі у таких будинках вже практично вичерпали ресурс. Вони проєктувалися під навантаження, актуальні для кінця ХХ століття, а сучасна техніка створює значно більшу електричну та теплову потребу.

Найчастіші проблеми інженерії:

  • зношені стояки водопостачання та каналізації;
  • слабка вентиляція, яка не справляється з вологістю;
  • старі електромережі, що потребують модернізації.

Серйозним обмеженням стає неможливість повноцінного перепланування. У панельних будинках більшість внутрішніх перегородок несні, тому навіть створення додаткового отвору вимагає погоджень, проєкту та технічної експертизи. Для мешканців це означає значно меншу свободу у трансформації житла.

Проблеми експлуатації КТ будинків

Однією з найпоширеніших проблем є порушення герметизації швів. З роками вони втрачають еластичність, утворюються мікротріщини, через які волога потрапляє у панелі. Це призводить до появи плісняви, руйнування утеплювача та неприємного запаху у приміщеннях.

Ще однією зоною ризику є стан покрівлі та міжпанельних стиків. Часто потрібне оновлення гідроізоляції, а роботи можуть тривати довго та коштувати дорого для мешканців.

Окрема увага потрібна ліфтовому господарству. У будинках висотою від 16 до 24 поверхів ліфти працюють із підвищеним навантаженням, тому їхня модернізація є неминучою. Проблеми, що виникають найчастіше:

  • зношення обладнання;
  • часті зупинки та ремонти;
  • шум і вібрації при роботі.

Такі фактори роблять проживання у КТ будинках менш зручним і вимагають регулярних інвестицій у підтримання технічного стану.

Як повідомлялось, в умовах ризику відключення опалення тривалість збереження тепла в квартирі суттєво залежить від її конструктивних особливостей. На цей час впливає багато факторів, зокрема товщина та матеріал стін, рівень утеплення, якість вікон і навіть теплообмін із сусідніми квартирами.

Також ми розповідали, що внаслідок війни ринок нерухомості України переживає докорінну трансформацію, де зміна цін і купівельної активності відображає нові пріоритети українців щодо комфорту та безпеки. Як наслідок, сегмент елітного житла, що раніше був стабільним, тепер стрімко втрачає свою привабливість.

СРСР нерухомість житло квартира багатоповерхівка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
