Багатоповерхові будинки серії КТ — чому вважаються некомфортними для проживання

Багатоповерхівка серії КТ.

Багатоповерхові будинки серії КТ формували житловий фонд Києва та багатьох великих міст у період масового будівництва у 80-90-х роках та на початку 2000-х. Вони швидко зводилися і дозволяли забезпечити житлом великі мікрорайони.

Але із часом мешканці все частіше відзначають недоліки конструкції, які впливають на комфорт та якість проживання, зазначають фахівці dim.ria.

Теплоізоляція в будинках серії КТ

Проблеми теплоізоляції залишаються найвідчутнішими. Панелі не завжди забезпечують захист від холоду взимку, а влітку перегріваються. На якість швів впливали умови будівництва, тому порушення технології спричиняло промерзання та появу конденсату.

Не менш важливим недоліком є низька шумоізоляція, через яку звуки між квартирами передаються практично без перешкод.

До конструктивних мінусів мешканці найчастіше відносять:

тісні кухні, які рідко перевищують 8-9 кв. м;

вузькі коридори та застаріле зонування;

обмежені можливості для модернізації житлового простору.

Це ускладнює облаштування сучасного інтер’єру, а створення додаткової зони для роботи або зберігання речей часто стає складним або неможливим.

Чому незручно жити в КТ будинках

Інженерні мережі у таких будинках вже практично вичерпали ресурс. Вони проєктувалися під навантаження, актуальні для кінця ХХ століття, а сучасна техніка створює значно більшу електричну та теплову потребу.

Найчастіші проблеми інженерії:

зношені стояки водопостачання та каналізації;

слабка вентиляція, яка не справляється з вологістю;

старі електромережі, що потребують модернізації.

Серйозним обмеженням стає неможливість повноцінного перепланування. У панельних будинках більшість внутрішніх перегородок несні, тому навіть створення додаткового отвору вимагає погоджень, проєкту та технічної експертизи. Для мешканців це означає значно меншу свободу у трансформації житла.

Проблеми експлуатації КТ будинків

Однією з найпоширеніших проблем є порушення герметизації швів. З роками вони втрачають еластичність, утворюються мікротріщини, через які волога потрапляє у панелі. Це призводить до появи плісняви, руйнування утеплювача та неприємного запаху у приміщеннях.

Ще однією зоною ризику є стан покрівлі та міжпанельних стиків. Часто потрібне оновлення гідроізоляції, а роботи можуть тривати довго та коштувати дорого для мешканців.

Окрема увага потрібна ліфтовому господарству. У будинках висотою від 16 до 24 поверхів ліфти працюють із підвищеним навантаженням, тому їхня модернізація є неминучою. Проблеми, що виникають найчастіше:

зношення обладнання;

часті зупинки та ремонти;

шум і вібрації при роботі.

Такі фактори роблять проживання у КТ будинках менш зручним і вимагають регулярних інвестицій у підтримання технічного стану.

Як повідомлялось, в умовах ризику відключення опалення тривалість збереження тепла в квартирі суттєво залежить від її конструктивних особливостей. На цей час впливає багато факторів, зокрема товщина та матеріал стін, рівень утеплення, якість вікон і навіть теплообмін із сусідніми квартирами.

Також ми розповідали, що внаслідок війни ринок нерухомості України переживає докорінну трансформацію, де зміна цін і купівельної активності відображає нові пріоритети українців щодо комфорту та безпеки. Як наслідок, сегмент елітного житла, що раніше був стабільним, тепер стрімко втрачає свою привабливість.