Многоэтажные дома серии КТ — почему считаются некомфортными для проживания

Комфорт под вопросом — что не так с многоэтажками серии КТ
Многоэтажные дома серии КТ формировали жилой фонд Киева и многих крупных городов в период массового строительства в 80-90-х годах и в начале 2000-х. Они быстро возводились и позволяли обеспечить жильем большие микрорайоны.
Но со временем жители все чаще отмечают недостатки конструкции, которые влияют на комфорт и качество проживания, отмечают специалисты dim.ria.
Теплоизоляция в домах серии КТ
Проблемы теплоизоляции остаются самыми ощутимыми. Панели не всегда обеспечивают защиту от холода зимой, а летом перегреваются. На качество швов влияли условия строительства, поэтому нарушение технологии вызывало промерзание и появление конденсата.
Не менее важным недостатком является низкая шумоизоляция, из-за которой звуки между квартирами передаются практически без помех.
К конструктивным минусам жители чаще всего относят:
- тесные кухни, которые редко превышают 8-9 кв. м;
- узкие коридоры и устаревшее зонирование;
- ограниченные возможности для модернизации жилого пространства.
Это затрудняет обустройство современного интерьера, а создание дополнительной зоны для работы или хранения вещей часто становится сложным или невозможным.
Почему неудобно жить в КТ домах
Инженерные сети в таких домах уже практически исчерпали ресурс. Они проектировались под нагрузки, актуальные для конца ХХ века, а современная техника создает значительно большую электрическую и тепловую потребность.
Самые частые проблемы инженерии:
- изношенные стояки водоснабжения и канализации;
- слабая вентиляция, которая не справляется с влажностью;
- старые электросети, требующие модернизации.
Серьезным ограничением становится невозможность полноценной перепланировки. В панельных домах большинство внутренних перегородок несущие, поэтому даже создание дополнительного проема требует согласований, проекта и технической экспертизы. Для жителей это означает значительно меньшую свободу в трансформации жилья.
Проблемы эксплуатации КТ домов
Одной из самых распространенных проблем является нарушение герметизации швов. С годами они теряют эластичность, образуются микротрещины, через которые влага попадает в панели. Это приводит к появлению плесени, разрушению утеплителя и неприятному запаху в помещениях.
Еще одной зоной риска является состояние кровли и межпанельных стыков. Часто требуется обновление гидроизоляции, а работы могут длиться долго и стоить дорого для жителей.
Отдельное внимание требуется лифтовому хозяйству. В домах высотой от 16 до 24 этажей лифты работают с повышенной нагрузкой, поэтому их модернизация неизбежна. Проблемы, возникающие чаще всего:
- износ оборудования;
- частые остановки и ремонты;
- шум и вибрации при работе.
Такие факторы делают проживание в КТ домах менее удобным и требуют регулярных инвестиций в поддержание технического состояния.
