Комфорт под вопросом — что не так с многоэтажками серии КТ

Дата публикации 29 ноября 2025 20:08
Многоэтажные дома серии КТ — почему считаются некомфортными для проживания
Многоэтажка серии КТ. Фото: dim.ria

Многоэтажные дома серии КТ формировали жилой фонд Киева и многих крупных городов в период массового строительства в 80-90-х годах и в начале 2000-х. Они быстро возводились и позволяли обеспечить жильем большие микрорайоны.

Но со временем жители все чаще отмечают недостатки конструкции, которые влияют на комфорт и качество проживания, отмечают специалисты dim.ria.

Читайте также:

Теплоизоляция в домах серии КТ

Проблемы теплоизоляции остаются самыми ощутимыми. Панели не всегда обеспечивают защиту от холода зимой, а летом перегреваются. На качество швов влияли условия строительства, поэтому нарушение технологии вызывало промерзание и появление конденсата.

Не менее важным недостатком является низкая шумоизоляция, из-за которой звуки между квартирами передаются практически без помех.

К конструктивным минусам жители чаще всего относят:

  • тесные кухни, которые редко превышают 8-9 кв. м;
  • узкие коридоры и устаревшее зонирование;
  • ограниченные возможности для модернизации жилого пространства.

Это затрудняет обустройство современного интерьера, а создание дополнительной зоны для работы или хранения вещей часто становится сложным или невозможным.

Почему неудобно жить в КТ домах

Инженерные сети в таких домах уже практически исчерпали ресурс. Они проектировались под нагрузки, актуальные для конца ХХ века, а современная техника создает значительно большую электрическую и тепловую потребность.

Самые частые проблемы инженерии:

  • изношенные стояки водоснабжения и канализации;
  • слабая вентиляция, которая не справляется с влажностью;
  • старые электросети, требующие модернизации.

Серьезным ограничением становится невозможность полноценной перепланировки. В панельных домах большинство внутренних перегородок несущие, поэтому даже создание дополнительного проема требует согласований, проекта и технической экспертизы. Для жителей это означает значительно меньшую свободу в трансформации жилья.

Проблемы эксплуатации КТ домов

Одной из самых распространенных проблем является нарушение герметизации швов. С годами они теряют эластичность, образуются микротрещины, через которые влага попадает в панели. Это приводит к появлению плесени, разрушению утеплителя и неприятному запаху в помещениях.

Еще одной зоной риска является состояние кровли и межпанельных стыков. Часто требуется обновление гидроизоляции, а работы могут длиться долго и стоить дорого для жителей.

Отдельное внимание требуется лифтовому хозяйству. В домах высотой от 16 до 24 этажей лифты работают с повышенной нагрузкой, поэтому их модернизация неизбежна. Проблемы, возникающие чаще всего:

  • износ оборудования;
  • частые остановки и ремонты;
  • шум и вибрации при работе.

Такие факторы делают проживание в КТ домах менее удобным и требуют регулярных инвестиций в поддержание технического состояния.

Как сообщалось, в условиях риска отключения отопления продолжительность сохранения тепла в квартире существенно зависит от ее конструктивных особенностей. На это время влияет много факторов, в частности толщина и материал стен, уровень утепления, качество окон и даже теплообмен с соседними квартирами.

Также мы рассказывали, что в результате войны рынок недвижимости Украины переживает коренную трансформацию, где изменение цен и покупательской активности отражает новые приоритеты украинцев относительно комфорта и безопасности. Как следствие, сегмент элитного жилья, который ранее был стабильным, теперь стремительно теряет свою привлекательность.

СССР недвижимость жилье квартира многоэтажка
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
