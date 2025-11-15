Елітна нерухомість втратила покупців — що трапилось на ринку

Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ринок нерухомості України увійшов у період переосмислення. Війна змінила не лише ціни й динаміку купівельної активності, а й те, як українці бачать комфорт і безпеку. Сегмент дорогого житла, який ще кілька років тому демонстрував стабільний попит, сьогодні стрімко втрачає позиції.

Як повідомила Новини.LIVE рієлторка Марина Куць, покупці стали обережнішими та вибірковішими, а їхні пріоритети тепер кардинально інші.

Чому впав попит на дороге житло в Україні

Зараз значна частина потенційних покупців об'єктів преміумкласу змінила своє ставлення до міського багатоповерхового житла.

"Інтерес до дорогого житла суттєво впав", — констатує Куць.

Причини комплексні. Частина заможних українців живе за кордоном і не планує короткострокових повернень.

Інші спрямовують кошти у будинки за межами мегаполісів, обираючи автономність і відчуття захищеності.

Важливо й те, що "видові квартири" на верхніх поверхах перестали створювати емоційний вау-ефект. Умови війни різко знизили їхню привабливість. Регулярні обстріли, перебої з енергопостачанням та опаленням зробили такі об’єкти символом ризику, а не статусу.

"Покупці сьогодні обирають стабільність і реальну можливість бути автономними", — додає рієлторка.

Що шукають покупці замість елітних квартир

Сучасний вибір житла тепер визначається не престижем, а функціональністю та захищеністю. Покупці орієнтуються на конкретні практичні параметри, які гарантують стійкість у кризових ситуаціях.

Серед пріоритетів:

наявність укриття або безпечного простору;

генератор чи можливість підключення альтернативної енергосистеми;

автономне опалення та зручні технічні рішення;

реальна перспективність енергонезалежності.

Українці дедалі частіше не розглядають житло як інвестицію. На перший план вийшла турбота про щоденний комфорт і захист родини.

Саме тому сегмент дорогих квартир перестав бути очевидним вибором.

Попит на житло в передмістях продовжує рости

Особливо помітною стала тенденція до переїзду за місто. За словами Марини Куць, війна пришвидшила процес переосмислення.

"Багато українців пов’язують комфорт із власною ділянкою та віддаленістю від щільної забудови", — відзначає експертка.

Популярність малоповерхових форматів зростає, адже вони пропонують:

тишу та приватність;

стабільність автономних систем;

безпечнішу відстань від інфраструктурних об’єктів;

відчуття контролю над власним простором.

Саме тому таунхауси, дуплекси та котеджі у передмістях Києва, Львова, Івано-Франківська, Вінниці та Тернополя відзначають стабільне посилення попиту.

Як повідомлялось, український ринок нерухомості досягає точки, де подальше здешевлення квартир у новобудовах стає малоймовірним. Натомість забудовники прогнозують стабільне, хоча й поступове, зростання вартості квадратного метра протягом найближчих років.

Також ми розповідали, що цього року вартість житла в ЄС та Україні продемонструвала дивовижну різницю, що стало несподіванкою для аналітиків. Попри інфляцію та курсові коливання, український ринок нерухомості зберігає позиції одного з найбільш доступних на європейському континенті.