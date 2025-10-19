Який поверх найкращий для покупки квартири у 2025 році

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вибір поверху для покупки квартири у 2025 році — це не лише питання комфорту, а й безпеки, практичності та довгострокової інвестиції. Повномасштабна війна кардинально змінила підходи українців до вибору житла. Якщо раніше верхні поверхи асоціювалися з престижем і краєвидами, а перші — з доступною ціною, то сьогодні пріоритети змістилися до безпеки та зручності.

Редакція Новини.LIVE розповідає, який поверх найкращий для покупки квартири, враховуючи сучасні реалії.

Який поверх безпечніший під час обстрілів

Раніше верхні поверхи вважалися престижними: краєвид, чисте повітря, тиша. Проте після масових атак ситуація змінилася. Сьогодні саме вони є найбільш небезпечними — удари, уламки, відсутність укриття поруч.

Під час тривоги мешканці верхніх поверхів не завжди встигають спуститися вниз, що може коштувати дорогоцінних хвилин, пише Glam Glow.

До ключових мінусів верхніх поверхів належать:

ризик пошкодження даху і протікань після вибухів чи дощів;

перебої з водопостачанням через слабкий тиск у системах;

спека влітку і холод узимку через близькість даху;

складна евакуація під час надзвичайних ситуацій.

В умовах війни навіть розкішні пентхауси втратили популярність. Безпека виявилася дорожчою за панораму.

Чому перший поверх став ще менш бажаним

Перший поверх завжди мав неоднозначну репутацію, але у 2025 році він став майже "ризиковою зоною". З одного боку, з нього легко евакуюватися, наголошують в АН Perfect.

З іншого — це перше, що страждає від уламків, вологи й шуму.

Основні недоліки таких квартир:

холод і вогкість через близькість до підвалу;

шум і пил із вулиці;

низький рівень приватності;

підвищена вразливість під час бойових дій.

Багато покупців розглядають перший поверх лише через нижчу ціну, розуміючи, що платять не лише грошима, а й комфортом.

Який поверх найкомфортніший для проживання

Оптимальним вибором у 2025 році стали середні поверхи — приблизно з другого по шостий. Це баланс між безпекою, комфортом і практичністю. З них легко дістатися укриття, не надто холодно взимку й не так спекотно влітку. Такі квартири стабільно мають найбільший попит на ринку.

Переваги середніх поверхів:

зручність евакуації у разі тривоги;

комфортна температура в усі пори року;

стабільна подача води;

менше шуму й пилу, ніж унизу.

Навіть психологічно люди почуваються тут спокійніше — не надто близько до землі, але й не занадто високо.

Як війна вплинула на ринок квартир за поверхами

Якщо раніше вартість зростала з кожним поверхом, то зараз тенденція протилежна. Перші та останні поверхи подешевшали, а середні — подорожчали. Покупці шукають житло, яке забезпечить мінімальні ризики під час обстрілів і не створить проблем у разі відключень електроенергії.

Ключові нові критерії вибору:

доступність укриття — важлива перевага для середніх поверхів;

енергонезалежність — менша залежність від ліфтів і насосів;

психологічний комфорт — відчуття захищеності без тиску висоти чи близькості вулиці.

