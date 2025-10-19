Який поверх найкращий для покупки квартири у 2025 році

Комфортна квартира — який поверх ідеальний для купівлі житла
Вибір поверху для покупки квартири у 2025 році — це не лише питання комфорту, а й безпеки, практичності та довгострокової інвестиції. Повномасштабна війна кардинально змінила підходи українців до вибору житла. Якщо раніше верхні поверхи асоціювалися з престижем і краєвидами, а перші — з доступною ціною, то сьогодні пріоритети змістилися до безпеки та зручності.
Який поверх безпечніший під час обстрілів
Раніше верхні поверхи вважалися престижними: краєвид, чисте повітря, тиша. Проте після масових атак ситуація змінилася. Сьогодні саме вони є найбільш небезпечними — удари, уламки, відсутність укриття поруч.
Під час тривоги мешканці верхніх поверхів не завжди встигають спуститися вниз, що може коштувати дорогоцінних хвилин, пише Glam Glow.
До ключових мінусів верхніх поверхів належать:
- ризик пошкодження даху і протікань після вибухів чи дощів;
- перебої з водопостачанням через слабкий тиск у системах;
- спека влітку і холод узимку через близькість даху;
- складна евакуація під час надзвичайних ситуацій.
В умовах війни навіть розкішні пентхауси втратили популярність. Безпека виявилася дорожчою за панораму.
Чому перший поверх став ще менш бажаним
Перший поверх завжди мав неоднозначну репутацію, але у 2025 році він став майже "ризиковою зоною". З одного боку, з нього легко евакуюватися, наголошують в АН Perfect.
З іншого — це перше, що страждає від уламків, вологи й шуму.
Основні недоліки таких квартир:
- холод і вогкість через близькість до підвалу;
- шум і пил із вулиці;
- низький рівень приватності;
- підвищена вразливість під час бойових дій.
Багато покупців розглядають перший поверх лише через нижчу ціну, розуміючи, що платять не лише грошима, а й комфортом.
Який поверх найкомфортніший для проживання
Оптимальним вибором у 2025 році стали середні поверхи — приблизно з другого по шостий. Це баланс між безпекою, комфортом і практичністю. З них легко дістатися укриття, не надто холодно взимку й не так спекотно влітку. Такі квартири стабільно мають найбільший попит на ринку.
Переваги середніх поверхів:
- зручність евакуації у разі тривоги;
- комфортна температура в усі пори року;
- стабільна подача води;
- менше шуму й пилу, ніж унизу.
Навіть психологічно люди почуваються тут спокійніше — не надто близько до землі, але й не занадто високо.
Як війна вплинула на ринок квартир за поверхами
Якщо раніше вартість зростала з кожним поверхом, то зараз тенденція протилежна. Перші та останні поверхи подешевшали, а середні — подорожчали. Покупці шукають житло, яке забезпечить мінімальні ризики під час обстрілів і не створить проблем у разі відключень електроенергії.
Ключові нові критерії вибору:
- доступність укриття — важлива перевага для середніх поверхів;
- енергонезалежність — менша залежність від ліфтів і насосів;
- психологічний комфорт — відчуття захищеності без тиску висоти чи близькості вулиці.
