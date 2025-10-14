Податок під час продажу квартири в Україні — які є пільги у 2025 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Продаж нерухомості в Україні — це не лише юридична процедура, а й фінансове випробування. Податки під час угоди можуть "з’їсти" до 25% вартості житла, якщо не знати про винятки й пільги, передбачені законом.

Розмір податків залежить від виду нерухомості, тривалості володіння, кількості угод за рік та способу набуття майна, наголошує адвокатка Ірина Смітюх. Саме ці фактори визначають, чи отримає продавець звільнення від сплати частини зборів.

Як розраховується податок при продажу квартири

Розмір податку залежить від кількох ключових параметрів. Якщо житло перебуває у власності більше трьох років і це перший продаж у році, власник звільняється від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

У такому разі потрібно сплатити лише 2% від вартості нерухомості — 1% державного мита і 1% до Пенсійного фонду.

"Сума податку розраховується із доходу, який визначається за договором купівлі-продажу, але не може бути нижчою за оціночну вартість", — уточнює адвокатка.

Тобто продавець не може вказати занижену суму, щоб уникнути сплати.

Якщо ж у поточному році продається другий чи третій об’єкт, податкове навантаження зростає. У таких випадках діють стандартні ставки — 5% ПДФО, 5% військового збору та 1% від вартості нерухомості державного мита.

Як зменшити податок при кількох продажах нерухомості

Коли йдеться про третій продаж нерухомості за рік, держава дозволяє зменшити базу оподаткування.

"Якщо ви можете підтвердити документами витрати на купівлю житла, то податок сплачується лише з прибутку, а не з повної вартості продажу", — пояснює Смітюх.

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно:

мати офіційні документи про купівлю — договір, квитанції, акти приймання-передачі;

зберігати ці документи не менше трьох років;

подати їх нотаріусу або в податкову під час оформлення угоди.

Це дозволяє суттєво знизити суму до сплати — іноді навіть удвічі.

Хто має пільги при сплаті податку під час продажу житла

Не всі продавці сплачують податок у повному обсязі. Закон передбачає низку категорій громадян, які звільняються від частини обов’язкових платежів.

Від сплати 1% державного мита звільняються:

інваліди І та ІІ груп;

постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

інваліди війни та члени сімей загиблих воїнів.

"Але є нюанс — якщо звільнення має лише одна сторона, то іншу все одно зобов’яжуть сплатити державне мито. Повне звільнення діє лише тоді, коли обидва учасники угоди мають пільги", — наголошує Смітюх.

Коли не сплачують внесок до Пенсійного фонду

Під час купівлі житла покупець сплачує 1% внеску до Пенсійного фонду. Але ця вимога має винятки.

Не платять цей внесок ті, хто вперше купує нерухомість і може документально довести, що раніше:

не приватизував житло;

не отримував нерухомість у спадок чи в подарунок;

перебуває в квартирній черзі.

Такі пільги мають на меті підтримати громадян, які вперше набувають власне житло.

Що важливо знати перед продажем квартири

Плануючи продаж нерухомості, варто заздалегідь зібрати документи, перевірити термін володіння житлом і проаналізувати, чи підпадаєте ви під дію пільг.

Адвокатка радить звернутися до нотаріуса ще до початку угоди — це дозволить уникнути непередбачуваних витрат і штрафів.

"Якщо правильно підготувати документи, можна не тільки зменшити податок, а й уникнути податкових суперечок у майбутньому", — підсумовує Смітюх.

