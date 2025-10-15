Відео
Україна
Головна Ринок нерухомості Це місто обігнало Київ — де найдорожче житло в Україні

Це місто обігнало Київ — де найдорожче житло в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:32
Ціни на квартири в Україні — яке місто випередило Київ за вартістю житла
Будинки у Львові. Фото: Freepik

У 2025 році змагання між Києвом і Львовом вийшло на новий рівень, зокрема на ринку нерухомості. Якщо раніше головне місто країни утримувало лідерство у вартості квадратного метра, то сьогодні ситуація змінилася.

Зараз саме Львів дедалі частіше виходить у лідери, зазначає рієлторка Оксана Савула. За її словами, середня ціна квадратного метра на первинному ринку Львова вже перевищує показники столиці: 57 600 грн проти 54 000 грн.

Читайте також:

Причин кілька — дефіцит земель під забудову, постійний попит і стабільна привабливість міста для життя.

"У нових будинках Львова продається майже все ліквідне — попит перевищує пропозицію", — каже Савула.

Ціни на квартири у Києві та Львові у 2025 році

На вторинному ринку різниця між двома містами майже зникла. Однокімнатна квартира у Львові чи Києві коштує близько 65 тис. доларів.

Але у Львові ринок розвивається швидше: якісних квартир стає менше, а запитів — більше.

Київ залишається масштабним центром, де обороти великі, але у Львові зараз більше стабільності й динаміки.

Покупці дедалі частіше обирають західну столицю через комфорт, екологію та безпечнішу атмосферу. Це формує тенденцію: попит не лише не спадає, а навпаки — росте.

Оренда житла у Львові та Києві у 2025 році

Якщо раніше Київ тримав першість у вартості оренди, то тепер її впевнено перехопив Львів.

Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить 17,4 тис. грн на місяць, у Києві — близько 16 тис. грн.

"Для інвесторів це сигнал, що навіть при схожій ціні купівлі орендний дохід у Львові може бути вищим", — наголошує Савула.

Валова дохідність оренди у Львові досягає 9%, тоді як у Києві — 8,9%. Невелика різниця на перший погляд, але у масштабах року вона перетворюється на суттєву перевагу.

І головне — у Львові майже немає простоїв між орендарями, бо попит залишається стабільно високим.

Де вигідніше купувати житло у 2025 році

Київ зберігає свої сильні сторони: розвинену інфраструктуру, широкий вибір об’єктів і лідерство у преміум-сегменті. Це місто швидких угод і масштабних інвестицій.

Львів же приваблює іншою логікою — стабільністю, довірою і прогнозованим зростанням цін.

"Львів перестав бути лише альтернативою Києву. Він став самостійним лідером для інвесторів і покупців", — підсумовує Савула.

Що очікує ринки житла Києва та Львова

Експертка прогнозує, що у 2025-2026 роках Львів може остаточно закріпити лідерство. Попит на житло росте швидше, ніж обсяги нового будівництва.

Київ залишиться головним діловим центром, однак Львів перетворюється на осередок стабільності — місто, де інвестиції у нерухомість стають символом надійності.

Як повідомлялось, ринок оренди квартир в Україні зазнав значних коливань у 2022-2025 роках через війну. Ціни на житло різко змінювались, реагуючи на рівень безпеки, міграційні процеси та економічні виклики. Найбільш драматичні цінові зміни відбулися у 2022-2023 роках, після чого ситуація почала поступово стабілізуватися.

Також ми розповідали, що продаж нерухомості в Україні є складною процедурою, яка поєднує юридичні та значні фінансові аспекти. Без знання законних винятків і пільг, податкові відрахування можуть сягати чверті вартості житла.

Київ Львів нерухомість ціни на квартири оренда
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
