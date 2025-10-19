Какой этаж самый лучший для покупки квартиры в 2025 году

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Выбор этажа для покупки квартиры в 2025 году — это не только вопрос комфорта, но и безопасности, практичности и долгосрочной инвестиции. Война кардинально изменила подходы украинцев к выбору жилья. Если раньше верхние этажи ассоциировались с престижем и видами, а первые — с доступной ценой, то сегодня приоритеты сместились к безопасности и удобству.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какой этаж лучше всего для покупки квартиры, учитывая современные реалии.

Реклама

Читайте также:

Какой этаж безопаснее во время обстрелов

Ранее верхние этажи считались престижными: вид, чистый воздух, тишина. Однако после массовых атак ситуация изменилась. Сегодня именно они являются наиболее опасными — удары, осколки, отсутствие укрытия рядом.

Во время тревоги жители верхних этажей не всегда успевают спуститься вниз, что может стоить драгоценных минут, пишет Glam Glow.

К ключевым минусам верхних этажей относятся:

риск повреждения крыши и протечек после взрывов или дождей;

перебои с водоснабжением из-за слабого давления в системах;

жара летом и холод зимой из-за близости крыши;

сложная эвакуация во время чрезвычайных ситуаций.

В условиях войны даже роскошные пентхаусы потеряли популярность. Безопасность оказалась дороже панорамы.

Почему первый этаж стал еще менее желанным

Первый этаж всегда имел неоднозначную репутацию, но в 2025 году он стал почти "рисковой зоной". С одной стороны, с него легко эвакуироваться, отмечают в АН Perfect.

С другой — это первое, что страдает от обломков, влаги и шума.

Основные недостатки таких квартир:

холод и сырость из-за близости к подвалу;

шум и пыль с улицы;

низкий уровень приватности;

повышенная уязвимость во время боевых действий.

Многие покупатели рассматривают первый этаж только из-за более низкой цены, понимая, что платят не только деньгами, но и комфортом.

Какой этаж самый комфортный для проживания

Оптимальным выбором в 2025 году стали средние этажи — примерно со второго по шестой. Это баланс между безопасностью, комфортом и практичностью. Из них легко добраться до укрытия, не слишком холодно зимой и не так жарко летом. Такие квартиры стабильно пользуются наибольшим спросом на рынке.

Преимущества средних этажей:

удобство эвакуации в случае тревоги;

комфортная температура во все времена года;

стабильная подача воды;

меньше шума и пыли, чем внизу.

Даже психологически люди чувствуют себя здесь спокойнее — не слишком близко к земле, но и не слишком высоко.

Как война повлияла на рынок квартир по этажам

Если раньше стоимость росла с каждым этажом, то сейчас тенденция противоположная. Первые и последние этажи подешевели, а средние — подорожали. Покупатели ищут жилье, которое обеспечит минимальные риски во время обстрелов и не создаст проблем в случае отключений электроэнергии.

Ключевые новые критерии выбора:

доступность укрытия — важное преимущество для средних этажей;

энергонезависимость — меньшая зависимость от лифтов и насосов;

психологический комфорт — ощущение защищенности без давления высоты или близости улицы.

Как сообщалось, конкуренция между Киевом и Львовом обострилась, особенно на рынке недвижимости. Теперь Львов потеснил столицу в первенстве по стоимости квадратного метра, меняя устоявшийся ранее порядок.

Также мы рассказывали, что продажа недвижимости является значительным финансовым вызовом, а не только юридическим процессом. Без знания законных исключений и льгот, налоговые отчисления могут достигать четверти от стоимости жилья.