Квартира у Львові — де найдорожчі та найдешевші райони для придбання житла

У грудні ринок нерухомості у Львові продовжує підлаштовуватися під економічні зміни, і саме через це різниця між районами стала ще відчутнішою. Покупці часто дивуються, наскільки по-різному оцінюється квадратний метр залежно від локації. Одні райони впевнено тримають статус "преміальних", інші ж приваблюють можливістю купити нову квартиру за значно нижчою ціною.

За даними ЛУН, уже багато років перше місце за вартістю житла утримує Галицький район. Це природно, адже мова про історичний центр міста, де зосереджені туристичні маршрути, ресторани, музеї й найпривабливіші для інвесторів новобудови. Тутешній старий фонд також цінується високо, тому пропозиції рідко дешево коштують.

Станом на грудень 2025 року вартість квадратного метра в нових будинках у Галицькому районі становить приблизно 1 812 доларів.

Двокімнатні квартири на вторинному ринку тут зазвичай продають у межах 110 тисяч доларів.

Другою локацією з високими цінами залишається Франківський район. Середня ціна тут сягає близько 1 657 доларів за квадратний метр. Популярність району пояснюється розвиненою інфраструктурою, близькістю до бізнес-центрів та затишними зеленими зонами, що привертає тих, хто хоче жити недалеко від центру, але у спокійнішому середовищі.

Де у Львові бюджетно купити квартиру

Трошки нижче ціни у Шевченківському, Залізничному та частини Личаківського району, які активно забудовуються новими комплексами.

Шевченківський район

Тут середня ціна квадратного метра у новобудовах становить близько 1 256 доларів. Район швидко розвивається й пропонує багато сучасних житлових комплексів, тому вибір великий.

Личаківський район

Саме тут, у віддалених частинах району, зафіксовано найнижчу вартість нового житла у Львові на кінець 2025 року — близько 1 047 доларів за квадратний метр. Забудовники активно освоюють територію, тому конкуренція між ними дає можливість купити квартиру дешевше.

Залізничний район

Залізничний район очолює рейтинг бюджетних варіантів на вторинному ринку. Медіанна ціна двокімнатної тут тримається на рівні 87 тисяч доларів. Це хороший вибір для тих, хто не хоче чекати завершення будівництва і віддає перевагу готовому житлу.

Що варто врахувати під час вибору району

Покупці зазвичай орієнтуються на кілька факторів:

близькість до центру та транспорту;

наявність парків, шкіл, медичних закладів;

інвестиційна цінність новобудов.

Останнім часом багато говорять про майбутні зміни у правилах проведення операцій із нерухомістю, і це виправдано. Вже з 1 січня 2026 року набудуть чинності нові норми, прийняті цього літа.

Також, купуючи житло у забудовника, завжди пам'ятайте про ризики: ваша інвестиція буде в безпеці лише тоді, коли ви ретельно проаналізуєте кожну деталь договору, перш ніж його підписати.