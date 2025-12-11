Квартира во Львове — где самые дорогие и самые дешевые районы для приобретения жилья

Дома во Львове. Фото: Freepik

В декабре рынок недвижимости во Львове продолжает подстраиваться под экономические изменения, и именно поэтому разница между районами стала еще ощутимее. Покупатели часто удивляются, насколько по-разному оценивается квадратный метр в зависимости от локации. Одни районы уверенно держат статус "премиальных", другие же привлекают возможностью купить новую квартиру по значительно более низкой цене.

По данным ЛУН, уже много лет первое место по стоимости жилья удерживает Галицкий район. Это естественно, ведь речь об историческом центре города, где сосредоточены туристические маршруты, рестораны, музеи и самые привлекательные для инвесторов новостройки. Здешний старый фонд также ценится высоко, поэтому предложения редко дешево стоят.

По состоянию на декабрь 2025 года стоимость квадратного метра в новых домах в Галицком районе составляет примерно 1 812 долларов.

Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке здесь обычно продают в пределах 110 тысяч долларов.

Второй локацией с высокими ценами остается Франковский район. Средняя цена здесь достигает около 1 657 долларов за квадратный метр.

Популярность района объясняется развитой инфраструктурой, близостью к бизнес-центрам и уютными зелеными зонами, что привлекает тех, кто хочет жить недалеко от центра, но в более спокойной среде.

Где во Львове бюджетно купить квартиру

Немного ниже цены в Шевченковском, Железнодорожном и части Лычаковского района, которые активно застраиваются новыми комплексами.

Шевченковский район

Здесь средняя цена квадратного метра в новостройках составляет около 1 256 долларов. Район быстро развивается и предлагает много современных жилых комплексов, поэтому выбор большой.

Лычаковский район

Именно здесь, в отдаленных частях района, зафиксирована самая низкая стоимость нового жилья во Львове на конец 2025 года — около 1 047 долларов за квадратный метр. Застройщики активно осваивают территорию, поэтому конкуренция между ними дает возможность купить квартиру дешевле.

Железнодорожный район

Железнодорожный район возглавляет рейтинг бюджетных вариантов на вторичном рынке. Медианная цена двухкомнатной здесь держится на уровне 87 тысяч долларов. Это хороший выбор для тех, кто не хочет ждать завершения строительства и предпочитает готовое жилье.

Что стоит учесть при выборе района

Покупатели обычно ориентируются на несколько факторов:

близость к центру и транспорту;

наличие парков, школ, медицинских учреждений;

инвестиционная ценность новостроек.

В последнее время много говорят о грядущих изменениях в правилах проведения операций с недвижимостью, и это оправдано. Уже с 1 января 2026 года вступят в силу новые нормы, принятые этим летом.

Также, покупая жилье у застройщика, всегда помните о рисках: ваша инвестиция будет в безопасности только тогда, когда вы тщательно проанализируете каждую деталь договора, прежде чем его подписать.