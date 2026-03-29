Головна Ринок нерухомості Купити квартиру в Україні: найкращий період у 2026 році

Купити квартиру в Україні: найкращий період у 2026 році

Дата публікації: 29 березня 2026 11:22
Будинок у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Питання про "найкращий місяць" для купівлі квартири хвилює майже кожного українця. Але у 2026 році ринок нерухомості працює інакше, ніж раніше. Сезонність збереглася, проте вирішальними стали не дати в календарі, а фінансові можливості та стратегія.

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, що правильний момент — це не лише про місяць, а про готовність купувати.

В які місяці краще купувати квартиру

Традиційно найактивнішим вважається період з кінця весни до осені. Саме літо часто дає більше пропозицій і знижок, адже девелопери намагаються "розігнати" продажі.

Водночас зима і початок року — це час меншої конкуренції, коли можна торгуватися і отримувати бонуси.

Берещак підкреслює, що жорсткої прив’язки до місяців зараз немає.

Читайте також:

"Я б не відштовхувалася від місяців, коли краще купувати квартиру. Бо будівельний цикл — він тривалий", — каже експертка.

Коли вигідно купувати квартиру в Україні

Головна можливість для економії зараз — не сезон, а умови угоди.

"Якщо це 100-відсоткова оплата, то у вас загалом краса — дали суму і зафіксувалися", — пояснює Берещак.

При розтермінуванні також можна виграти.

"Ви фіксуєтесь… і потім виплачуєте рівномірно без здорожчання, без прихованих відсотків", — наголошує фахівчиня.

У 2026 році забудовники часто пропонують знижки або навіть дешевший квадрат при довшому розтермінуванні — це наслідок слабкого попиту.

Чи впливає сезон на ціни на квартири

Сезон впливає, але не критично. Набагато сильніше діє попит.

"Будемо об’єктивні, покупця на ринку немає. Реальний попит майже дорівнює нулю", — зазначає Берещак.

Саме тому навіть "непопулярні" місяці можуть бути вигідними — забудовники готові поступатися.

На що звернути увагу при купівлі квартири

Експертка радить орієнтуватися на дві речі:

  • мету покупки — для себе чи як інвестицію;
  • здатність платити протягом усього терміну.

"Ви маєте бути впевнені, що подужаєте це фінансове навантаження", — наголошує вона.

Особливо це важливо для іпотеки чи програм на кшталт єОселя.

"У нас немає варіантів реструктуризації… є пеня, якщо це банківське кредитування", — каже Берещак.

Вона додає, що у 2026 році вигідний місяць для купівлі — це скоріше міф. Реальні переваги з’являються там, де є гнучкі умови і слабкий попит.

Тому ключ до успішної покупки — не чекати "ідеального часу", а тверезо оцінити власні фінанси і скористатися моментом, коли ринок готовий домовлятися.


Як повідомляли Новини.LIVE, наявність ключів і паперового договору не гарантує автоматичного права власності на нерухомість, оскільки сучасна цифровізація перенесла юридичну вагу в онлайн-реєстри. Лише офіційне підтвердження статусу в базі даних захищає від шахрайства, тоді як просте володіння об’єктом залишається лише ілюзією контролю.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні розпочався черговий етап подання податкових декларацій, що цьогоріч вимагає особливої уваги до операцій із нерухомим майном. Окрім стандартних договорів купівлі-продажу, обов’язковому звітуванню тепер підлягають також об’єкти, отримані у спадок.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
