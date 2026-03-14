Податок на нерухомість — скільки треба заплатити за велику квартиру у 2026 році

У 2026 році власники великого житла знову отримають податкові повідомлення. Йдеться про так званий податок на "зайві" квадратні метри. Його сплачують не всі, а лише ті, чия нерухомість перевищує встановлені законом пільгові норми.

Сума залежить від площі житла та ставки, яку встановлює місцева влада, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Донецькій області. Тому навіть за однакову квартиру у різних містах платіж може відрізнятися.

Читайте також:

Хто платить податок на нерухомість

Логіка нарахування проста: держава дозволяє володіти певною площею безкоштовно, а за все, що зверху — треба доплатити. Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, "базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової нерухомості".

Проте закон одразу робить суттєві знижки. Вам не потрібно платити, якщо площа вашого житла вкладається у такі рамки:

до 60 кв. м — для квартир;

до 120 кв. м — для житлових будинків;

до 180 кв. м — якщо у вас у власності і те, і інше одночасно.

Податківці дивляться на загальну площу, а не на житлову. Тож коридори, комори та лоджії також рахуються. Проте якщо житло оформлене на кількох власників (наприклад, порівну на чоловіка та дружину), пільговий ліміт застосовується до кожного окремо. Це часто дозволяє законним шляхом звести податок до нуля.

Який податок на велику квартиру

Конкретні цифри у вашій квитанції залежатимуть від рішення місцевої ради. Саме вона встановлює ставку, але закон ставить "запобіжник" — ставка податку не може перевищувати 1,5% мінімальної заробітної плати за один квадратний метр.

У 2026 році орієнтовна вартість одного "зайвого" метра складатиме близько 120 грн.

Приклади розміру податку за великі квартири

Припустимо, ви володієте квартирою на 80 "квадратів". Віднімаємо пільгові 60 — залишається 20 кв. м, за які доведеться заплатити. У підсумку це приблизно 2 400 грн на рік.

Якщо ж у вас просторий будинок на 150 кв. м, то після вирахування пільги (120 кв. м) "зайвими" залишаться 30 метрів, що обійдеться десь у 3600 грн.

Для власників справді великих об'єктів (квартири понад 300 кв. м або будинки понад 500 кв. м) передбачений додатковий "бонус" — фіксований платіж у розмірі 25 000 грн щороку.

Коли платити податок на нерухомість

У 2026 році власники сплачують податок за 2025 рік. Податкова має надіслати повідомлення-рішення до 1 липня. З моменту, як ви отримали документ, у вас є рівно 60 днів, щоб закрити рахунок.

Якщо цього не зробити, закон дозволяє нарахувати штраф і пеню.

Який податок на нерухомість у 2026 році. Графіка: Головне управління ДПС у Донецькій області

Хто платить податок на нерухомість у спільній власності

Ключовим орієнтиром для фіскальної служби є виключно дані з державного реєстру нерухомості. Коли об'єкт офіційно розподілений між кількома власниками, кожен із них отримує персональне податкове повідомлення на свою частку.

Це означає, що за наявності трьох співвласників платіж автоматично ділиться на три рівні частини, а ви відповідаєте лише за власні зобов'язання.

Така система захищає вас від боргів родичів, адже податкова не може вимагати оплати за чужий "квадратний метр".

Проте варто пам'ятати: якщо за документами господар один, то і весь фінансовий тягар лягає виключно на нього. У такому разі внутрішні домовленості про те, хто і скільки "скидає" на податки, залишаються приватною справою родини, яка не цікавить державу.

Як повідомлялось, в Україні проходить чергова кампанія з декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2025 року, зокрема від операцій із нерухомістю. Хоча зазвичай податки утримує нотаріус під час реєстрації договору, у певних випадках власникам необхідно подати звітність та сплатити збори самостійно.

Також ми розповідали, що через високі податки український ринок оренди роками лишається в тіні, хоча попит на житло та його вартість постійно зростають. Щоб легалізувати цей сектор, у Верховній Раді планують суттєво знизити податкову ставку для орендодавців.