Купить квартиру в Украине: лучший период в 2026 году

Дом в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Вопрос о "лучшем месяце" для покупки квартиры волнует почти каждого украинца. Но в 2026 году рынок недвижимости работает иначе, чем раньше. Сезонность сохранилась, однако решающими стали не даты в календаре, а финансовые возможности и стратегия.

Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE рассказала, что правильный момент — это не только о месяце, а о готовности покупать.

В какие месяцы лучше покупать квартиру

Традиционно самым активным считается период с конца весны до осени. Именно лето часто дает больше предложений и скидок, ведь девелоперы пытаются "разогнать" продажи.

В то же время зима и начало года — это время меньшей конкуренции, когда можно торговаться и получать бонусы.

Берещак подчеркивает, что жесткой привязки к месяцам сейчас нет.

"Я бы не отталкивалась от месяцев, когда лучше покупать квартиру. Потому что строительный цикл — он длительный", — говорит эксперт.

Когда выгодно покупать квартиру в Украине

Главная возможность для экономии сейчас — не сезон, а условия сделки.

"Если это 100-процентная оплата, то у вас в целом красота - дали сумму и зафиксировались", — объясняет Берещак.

При рассрочке также можно выиграть.

"Вы фиксируетесь... и потом выплачиваете равномерно без подорожания, без скрытых процентов", — отмечает специалист.

В 2026 году застройщики часто предлагают скидки или даже более дешевый квадрат при более длинной рассрочке - это следствие слабого спроса.

Влияет ли сезон на цены на квартиры

Сезон влияет, но не критично. Гораздо сильнее действует спрос.

"Будем объективны, покупателя на рынке нет. Реальный спрос почти равен нулю", — отмечает Берещак.

Именно поэтому даже "непопулярные" месяцы могут быть выгодными — застройщики готовы уступать.

На что обратить внимание при покупке квартиры

Эксперт советует ориентироваться на две вещи:

цель покупки — для себя или в качестве инвестиции;

способность платить в течение всего срока.

"Вы должны быть уверены, что осилите эту финансовую нагрузку", — отмечает она.

Особенно это важно для ипотеки или программ вроде еОселя.

"У нас нет вариантов реструктуризации... есть пеня, если это банковское кредитование", — говорит Берещак.

Она добавляет, что в 2026 году выгодный месяц для покупки — это скорее миф. Реальные преимущества появляются там, где есть гибкие условия и слабый спрос.

Поэтому ключ к успешной покупке — не ждать "идеального времени", а трезво оценить собственные финансы и воспользоваться моментом, когда рынок готов договариваться.



