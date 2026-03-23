Купівля будинку в Європі за 1 євро обійдеться у десятки тисяч витрат

Італійське село, де пропонують житло за 1 євро. Фото: CNN

Ідея купити будинок у Європі всього за 1 євро звучить як шанс, який випадає раз у житті. Такі програми справді існують і активно просуваються місцевою владою. Але за привабливою ціною часто стоять жорсткі умови та значні витрати. У 2026 році інтерес до таких пропозицій лише зростає, однак і розчарувань стає більше.

Програма з’явилася в Італії, щоб оживити депресивні села, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на експертів платформи ЛУН.

Читайте також:

Влада продає занедбані будинки за символічну суму, але новий власник зобов’язаний відновити житло у визначений термін. Фактично це не покупка за 1 євро, а угода з інвестиційними зобов’язаннями. Аналогічні ініціативи вже діють в Іспанії, Франції, Британії та навіть Японії.

Скільки коштує оформлення і документи

Перший фінансовий холодний душ чекає ще на етапі оформлення. Нотаріальні послуги, реєстраційні збори та податки в середньому витягнуть із кишені 3,5-6 тисяч євро.

Крім того, більшість муніципалітетів вимагає гарантійний депозит (близько 10 тисяч євро), який "згорить", якщо ви порушите графік робіт.

Які витрати на ремонт будинку в Європі

Найцікавіше починається всередині будинку. Більшість таких об'єктів — це напівзруйновані кам’яниці без комунікацій:

Проєкт та дозволи. Ви не можете просто покласти плитку. Потрібен ліцензований архітектор (особливо якщо будинок в історичній зоні), що коштуватиме від 3 до 15 тисяч євро. Комунікації. Підключення світла, води та сучасної каналізації за європейськими стандартами — це ще плюс 2-6 тисяч. Сама реконструкція. Базовий ремонт "щоб можна було жити" рідко обходиться дешевше за 500-800 євро за квадрат. Якщо ж потрібно міняти дах чи укріплювати фундамент, загальний бюджет невеликого будинку легко перестрибує позначку в 50-80 тисяч євро.

Таким чином майже безплатний будинок у підсумку коштує як непогана квартира в тому ж регіоні, але з однією різницею: ви отримуєте нерухомість у депресивному районі, де складно знайти роботу чи сучасну інфраструктуру.

