Покупка дома в Европе за 1 евро обойдется в десятки тысяч расходов

Идея купить дом в Европе всего за 1 евро звучит как шанс, который выпадает раз в жизни. Такие программы действительно существуют и активно продвигаются местными властями. Но за привлекательной ценой часто стоят жесткие условия и значительные расходы. В 2026 году интерес к таким предложениям только растет, однако и разочарований становится больше.

Программа появилась в Италии, чтобы оживить депрессивные села, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на экспертов платформы ЛУН.

Власти продают заброшенные дома за символическую сумму, но новый владелец обязан восстановить жилье в определенный срок. Фактически это не покупка за 1 евро, а сделка с инвестиционными обязательствами. Аналогичные инициативы уже действуют в Испании, Франции, Британии и даже Японии.

Сколько стоит оформление и документы

Первый финансовый холодный душ ждет еще на этапе оформления. Нотариальные услуги, регистрационные сборы и налоги в среднем вытянут из кармана 3,5-6 тысяч евро.

Кроме того, большинство муниципалитетов требует гарантийный депозит (около 10 тысяч евро), который "сгорит", если вы нарушите график работ.

Какие расходы на ремонт дома в Европе

Самое интересное начинается внутри дома. Большинство таких объектов — это полуразрушенные каменицы без коммуникаций:

Проект и разрешения. Вы не можете просто положить плитку. Нужен лицензированный архитектор (особенно если дом в исторической зоне), что будет стоить от 3 до 15 тысяч евро. Коммуникации. Подключение света, воды и современной канализации по европейским стандартам — это еще плюс 2-6 тысяч. Сама реконструкция. Базовый ремонт "чтобы можно было жить" редко обходится дешевле 500-800 евро за квадрат. Если же нужно менять крышу или укреплять фундамент, общий бюджет небольшого дома легко перепрыгивает отметку в 50-80 тысяч евро.

Таким образом почти бесплатный дом в итоге стоит как неплохая квартира в том же регионе, но с одной разницей: вы получаете недвижимость в депрессивном районе, где сложно найти работу или современную инфраструктуру.

