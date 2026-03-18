Війна на Близькому Сході обвалила ринок нерухомості Дубаю і зупинила угоди

Порт у Дубаї. Фото: УНІАН

Ринок нерухомості Дубаю ще донедавна виглядав як ідеальна інвестиційна історія зі швидким зростанням і високою дохідністю. Але загострення на Близькому Сході різко змінило правила гри. Інвестори, які ще вчора стояли в чергах за квадратними метрами, сьогодні беруть паузу. А ціни, що стрімко зростали, почали коригуватися.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на "Мінфін" розповідає, яка ситуація склалась на ринку житла в Дубаї.

Що відбувається з нерухомістю в Дубаї

Ще у 2025 році попит був рекордним — близько 200 тисяч угод, а ціни зросли майже на 60%. Проте зараз ринок фактично зупинився: частину угод заморожено, бронювання скасовують, покупці очікують.

"Багато угод зараз на стопі, а на ринку вже почалися панічні точкові розпродажі", — зауважує голова агентства "КиївДімСервіс" (партнери якого працюють в ОАЕ) Андрій Романов..

І це відчувається передусім у "люксі". Власники дорогих вілл, яким терміново потрібен вихід у готівку, стають куди більш поступливими під час торгів.

Чому падають ціни на нерухомість у Дубаї

Головний фактор — безпекові ризики. Навіть поодинокі атаки змінюють сприйняття міста як "тихої гавані".

"Гроші люблять тишу. Дубай уже втратив свій кришталевий статус", — зазначає керівник агентства Deniz Estate Денис Грушецький.

Окрім геополітики, додатково спрацювали й внутрішні фактори:

перегрітий ринок і ознаки "бульбашки";

занадто багато квартир купувалося "для перепродажу", а не для реального життя;

залежність економіки від будівництва.

Які знижки на нерухомість у Дубаї у березні 2026 року

Зараз — час тих, хто вміє торгуватися. На термінових продажах можна вибити дисконт у 20-25%. Оренда теж перестала бути "золотою жилою": у сегменті апартаментів подекуди бачимо просідання ледь не до 50%, що раніше здавалося фантастикою.

При цьому експерти наголошують: для Дубаю така корекція не критична і може бути тимчасовою.

"Ринок може швидко відіграти падіння, якщо ситуація стабілізується", — пояснює рієлторка Ірина Луханіна.

Чи варто інвестувати в дубайську нерухомість

Поведінка інвесторів змінилася. Замість масових покупок на старті проєктів з’явився більш обережний підхід:

вибір перевірених девелоперів;

орієнтація на готове житло;

аналіз реальної орендної дохідності.

З’явився і новий тип гравців — "кризові покупці", які скуповують активи зі знижками.

"Успіх інвестицій залежатиме не від ринку загалом, а від правильного вибору конкретного об’єкта", — підсумовує Луханіна.

Подальша динаміка залежить від тривалості конфлікту. Якщо ситуація швидко стабілізується, ринок може відновитися без глибоких втрат. У разі затягування — можливе подальше падіння попиту та відтік капіталу в інші країни.

Часті питання

Що потрібно українцям для в'їзду в Дубаї?

Громадянам України віза не потрібна: штамп ставлять безплатно після прильоту. Обов’язково мати закордонний паспорт, дійсний ще мінімум 6 місяців. Також підготуйте медичну страховку, зворотний квиток та підтвердження броні готелю. Для дітей необхідний власний паспорт.

Скільки можна перебувати в ОАЕ українцям?

Українці мають право на безвізовий в’їзд в ОАЕ терміном до 30 днів. Цей період можна офіційно продовжити ще на 30 діб через імміграційну службу, не залишаючи країну. Також діє спецпрограма річного перебування для тих, хто шукає прихисток.