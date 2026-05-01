Покупка нерухомості в Україні через родичів: як працює договір на послуги

У 2026 році купівля житла в Україні через знайомих стала звичною практикою. Багато українців перебувають за кордоном і делегують пошук квартири друзям або родичам. Вони ходять на перегляди, спілкуються з ріелторами, витрачають час. Але на фінальному етапі часто виникають конфлікти.

Причина — відсутність правильно оформлених відносин, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

"У 2026 році вже нікого не здивуєш тим, що покупець фактично відсутній, а всі дії виконують інші особи. Саме тут і з’являється ключова проблема — хто насправді є клієнтом", — каже він.

Договір на послуги при купівлі нерухомості

Коли ріелтор працює з родичем або другом покупця, часто немає прямого договору з тим, хто платить. У результаті:

формальний учасник не є замовником послуги;

реальний покупець не підписував жодних документів;

представник не має юридичних повноважень.

"Потім настає момент, коли квартиру вже придбали, а комісію ніхто не сплачує… Той родич чи друг не є замовником послуги і не є стороною договору, а той, хто ніби клієнт — насправді не клієнт, адже квартиру шукав не собі", — зазначає Бузовський.

Як оформити договір на послуги правильно

Щоб уникнути спорів, адвокат радить одразу закласти юридичний захист:

укладати договір із реальним покупцем навіть дистанційно;

використовувати довіреність для представника;

чітко прописувати, для кого саме підбирається житло;

фіксувати кожен показ у письмових актах;

визначати момент виконання зобов’язань через факт купівлі;

заздалегідь погоджувати, хто платить комісію.

Якщо ці умови не виконані, довести щось у суді майже неможливо.

"Якщо не виконати такі дії, то в суді робити нічого", — підкреслює Бузовський, додаючи, що навіть проста домовленість між знайомими може обернутися фінансовими втратами.

